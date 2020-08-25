內外資擴大買超54億元 有志一同撿便宜敲進低價股

台股今 (25) 日在內外資挹注下，帶領指數大漲逾百點成功收復月線，收在 12758.25 點，三大法人合計買超 54.11 億元，且同步鎖定低價股進攻，包括長榮、新光金、群創、國產等，都是買盤追捧焦點。

三大法人今天買超金額從昨 (24) 日 5.5 億元擴大為 54 億元，其中外資買超 34.5 億元，投信與自營商分別買超 11.83 億元、7.78 億元。

外資買超前五大標的清一色鎖定低價股，包括面板雙虎友達、群創，其中友達獲買超 4.4 萬張，群創也有 4 萬張的買超，新光金與富邦金分別獲買超 4.2 萬張、2.5 萬張。

外資賣超前五大標的分別為聯電 2.2 萬張、彩晶 1.7 萬張、華航 1.4 萬張、緯創與中信金則各遭外資調節約 9 千餘張。

自營商買超仍以 ETF 指數為主，包括元大高股息 1.4 萬張、富邦台灣加權 50 反 1 買超 2643 張、國泰美國道瓊反 1 買超 1771 張；另外，長榮與新光金則分別獲買超 6753 張、1636 張。

自營商賣超前五大標的分別為：元大台灣 50 反 1 遭調節 3.4 萬張、街口 S&P 黃豆 3833 張、國泰道瓊正 2 賣超 2836 張、彩晶賣超 2349 張、街口布蘭特油正 2 賣超 1717 張。

投信同樣鎖定低價股敲進，長榮與群創分別獲買超 1.3 萬張、1 萬多張，致伸買超 3994 張、國產 3966 張、萬海買超 3265 張；賣超前五大分別為 友達 5500 張、聯電 2461 張、京元電與金像電分別遭調節 2 千多張，第一金也遭賣超 1336 張。

法人表示，台股今天在內外資擴大買超拉抬下，推升指數成功站回月線，但在美中對立、國際疫情反覆情況下，市場震盪幅度不小，接下來需觀察本周指數能否順利站穩月線後，才有機會繼續攻高。