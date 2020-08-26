防堵萬年獨董 上市櫃公司半數獨董任期不得超過9年 2024年上路

金管會 25 日表示，為了強化獨立董事的職能及獨立性，從明 (2021) 年起，上市櫃公司半數以上獨董任期不得超過 3 屆，須修訂公司治理守則及納入評鑑指標，也就是不能超過 9 年，而 2024 年全體上市櫃公司都要適用，但為了等董事任期屆滿，會給予 3 年的緩衝時間，最晚在 2027 年 6 月，不合規的公司就得改選。

據證期局統計，目前共有 273 家上市櫃公司有至少 2 席獨董的任期都超過 9 年，但金融保險業目前都符合規定。證期局局長張振山說明，新規在 2024 年就要全面適用，但為了等董事任期屆滿，將給予 3 年的緩衝時間，所以最晚在 2027 年 6 月，不合規的這 273 家董事總席次若不變，就得強制進行改選，否則將會有罰則。

張振山表示，獨董任期若超過 9 年，獨董的獨立性可能會有疑慮，且根據國際規範，目前歐美國家的獨董大多也都以 9 年為限。

此外，金管會也規定，在 2024 年前，IPO(首次公開募股)、資本額超過新台幣 100 億元以上及上市櫃金融保險公司的獨董席次，也都不得少於董事席次的 1/3，並依照董事屆期適用。

據證期局統計，目前資本額超過 100 億元的公司共計有 121 家，尚有 41 家的獨董席次未超過 1/3；另外，上市櫃金融保險公司共有 44 家，有 25 家也未達標準。