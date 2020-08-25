全球Q2手機產量年減16% 寫歷年單季最大跌幅

研調機構 TrendForce 出具報告指出，由於全球持續受到疫情影響，第 2 季全球智慧型手機生產量為 2.86 億支，季增 2.2%、年減 16.7%，其中年衰退幅度，更創歷年來單季最大。

TrendForce 認為，由於各國持續實施邊境管制與封城等防疫措施，導致全球 GDP 明顯衰退，在經濟及消費力雙雙下滑，連帶衝擊第 2 季智慧型手機產業，不過看好各國紛紛推出振興經濟措施，手機市場有望回溫，估本季手機產量將提升至 3.35 億支，季增 17.2%、年減 10.1%。

據統計，第 2 季手機品牌銷售量排名，前三名分別為三星、華為及蘋果，其中三星以生產量 5500 萬支居冠，但主要銷售歐美地區受到疫情衝擊，產量季減近 16%，也是三大品牌中，下滑幅度最大的業者。

華為第 2 季生產量約 5200 萬支，季增 13%，TrendForce 表示，各品牌將於下半年發表旗艦新機，中國手機市場競爭將更激烈，此外，美國擴大制裁，除影響華為海外銷售，國內市占也可能被小米、OPPO、Vivo 等中國品牌瓜分。

蘋果則受惠 iPhone SE、iPhone 11 銷售量優於預期，生產量約 4100 萬支，季增 8%，TrendForce 看好，iPhone SE 及 iPhone 11 銷售動能將延續至本季，加上 4 款搭載 5G 應用的 iPhone 12 系列 (名稱暫定) 進入量產，生產量將提高。

TrendForce 預估，今年全球智慧型手機生產總量維持 12.43 億支，年減 11.3%，若疫情獲得緩解，明年手機生產量有望進一步攀升；5G 手機方面，TrendForce 表示，今年手機品牌藉由 5G 新機站穩市占率，隨著高通、聯發科推出中高階晶片，推估今年全球 5G 手機出貨量將提升至 2.38 億支，滲透率達 19.2%。