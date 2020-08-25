YouBike 2.0、MOOVO共享單車淘汰賽開戰 一文看懂雙北如何分道揚鑣

雙北市公共自行車升級之路決定分道揚鑣，北市府採行巨大 (9921-TW) 旗下的 YouBike 2.0 輕樁車柱，未來將全面汰換；新北市府則與新創公司運點科技合作，推行 MOOVO 無樁電動輔助共享單車。《鉅亨網》幫讀者從硬體設備、費率、運營商等方向來深入分析，這場共享單車淘汰賽正在雙北共同生活圈開打，市民的接受度將成為勝負關鍵。

無樁共享單車捲土重來 考驗雙北共同生活圈

北市公共自行車 YouBike 走的是公辦民營 BOT 模式，建置新站、購車成本由市政府負擔。新北 YouBike 目前騎乘前 30 分鐘仍有免費優惠，隨著補助公帑花費越來越高，顯示市民需求越來越強勁，公共自行車最後一哩路即將完成，但新北最終拍板，升級之路改與運點科技 MOOVO 合作，許多市民擔心以後可能無法騎到 Youbike 了？

新北 YouBike 公共自行車合約明年 8 月即將到期，市府強調 Youbike 不會消失，但考量升級 2.0 版還要再投入 5.7 億元公帑，因此決議不跟進台北市 YouBike 2.0，而是讓 1.0 版與無樁模式的 MOOVO 電動輔助自行車並存，陸續於淡水、板橋、新店、三重等通勤綠廊試辦。

MOOVO 尬 YouBike 2.0 租借、費率比一比

觀察 YouBike 2.0 與 MOOVO 的差異，在車柱方面，YouBike 2.0 的停車方式與前一代大同小異，但兩代系統不相容，都必須找到各自的指定區域停放，二代車柱採輕樁設計，使用太陽能面板供電，無須介接市電，只要 5 柱即可設置。

YouBike 2.0 延續 1.0 版本的變速器系統，總共有三段可做調整。MOOVO 最大特色就是透過踩踏產生電力，爬坡路段騎起來會更省力。

YouBike 2.0 與 MOOVO 的自行車皆搭載智慧車機，只要在手機下載 APP 掃描 QR Code，即可完成解鎖，不過，YouBike 2.0 多了電子票證支付管道。

不過，無樁共享單車讓外界不禁聯想到 oBike 之亂，新北市府強調，MOOVO 使用電子圍籬、GPS 定位，停車必須在劃設的電子圍籬範圍內，透過手機掃描條碼或 APP 操作停放，若違規會加付罰金。

從費用來看，MOOVO 單次收費前 10 分鐘 9 元、後每分鐘 1 元，算下來，民眾騎乘 1 小時須支付 59 元；YouBike 2.0 會員則是 4 小時內每 30 分鐘 10 元，騎乘 1 小時只要支付 20 元。

相較起來，MOOVO 沒有補助優惠加持，騎乘費用比 YouBike 2.0 貴了許多，未來 MOOVO 正式營運後，是否能祭出更優惠的福利來吸引民眾，建立消費者習慣，後續仍有待觀察。

新創挑戰老店 軟硬體維護誰更具優勢？

從運營商來看，兩代 YouBike 皆由巨大機械工業 (捷安特) 承包，2009 年展開試營運，3 年慘虧 5000 萬元，巨大二代劉麗珠接班後，逐漸改善租借系統和後勤問題，並更新硬體設備，營運第 4 年即成功轉虧為盈，讓台北成為全球公共自行車日周轉率最高的城市。

巨大良好循環的公共自行車服務，讓許多台北市民黏著度高，目前也已擴及新北、桃竹苗、彰化、台中等縣市，高雄則因為 C-Bike 長年入不敷出退出市場，近期改由 YouBike 2.0 進駐。

新北市的 MOOVO 則引進新加坡商 Moov Mobility (運點科技) 的無樁式共享單車服務，兩位共同創辦人林靖德、張元耀都是台灣人，林靖德曾任摩拜單車國際營運長，張元耀則出身資安大廠趨勢科技。

新創公司運點科技在去年 1 月成立，同年 4 月獲得新加坡單車監理沙盒的核准，在當地投放逾萬輛共享單車、滑板車，市占並列第二。日前更獲得台灣知名創投心元資本領投，引進上億元國際資金，並獲選為 AAMA 台北搖籃計畫優秀創業團隊，已在台北設立據點。

新北市府不續約 YouBike，改與運點科技合作，劃定營運場域，向廠商收取租金，共享單車費率由廠商自訂、盈虧自負，運點的核心技術並不在自行車等硬體，而是透過資訊定位維運管理的電子圍籬技術，概念類似隨借隨還的電動機車 Wemo，這是與巨大營運最大的不同。

過去 oBike 在台灣造成不少市容與停放問題，慘痛經驗殷鑑不遠，且雙北市民共同生活圈跨域騎乘停放、民眾公德心與風災維護等難題，都將考驗運點科技及新北市府的應變能力，Moov Mobility 新加坡模式能否成功複製到台灣，市場很快會有答案。