國人旅遊型態出現四大轉變趨勢 三大熱門景點出爐

由於今年新冠肺炎疫情衝擊旅遊市場，全球網路訂房業者 Hotels.com 今 (22) 日調查指出，國內民眾旅遊型態已出現四大轉變趨勢，其中，有超過 5 成國人傾向不拘束的旅遊，而近期國人最想前往的國內旅遊景點，依序為充滿台東 (38%)、小琉球 (27%) 和宜蘭礁溪 (24%)。

趨勢一：國人旅遊心態更謹慎 清潔衛生用品取代平板成最夯備品

隨暑假旅遊旺季到來，Hotels.com 公布，在疫情影響下國人在旅遊型態上的四種趨勢改變，發現由於多數國人的旅遊行程受疫情影響而被迫調整，加上國際情勢尚未明朗，達 52% 的國人旅遊心態較以往保守，甚至表示擔憂，有 28% 民眾表示，待疫苗或相關藥物研發成功才有機會重拾旅行的愜意感。

除了旅行心態改變，Hotels.com 發現，國人旅遊最新三大必備品分別是口罩 (77%)，抗菌濕紙巾 (60%) 和手部清潔液 (53%)，取代以往旅人喜愛攜帶的平板、筆電、雜誌書籍 (42%) 與流行用品如太陽眼鏡、首飾、帽子等 (34%) 成為最夯日用品。

而旅程注意事項也有大變化，60% 國人會特別攜帶防疫清潔品，也有 45% 的人表示行程安排會特別避開人潮擁擠處。

趨勢二：超過 5 成國人希望走入大自然

在旅遊限令解除後，超過半數 (55%) 國人的旅行動機希望多外出活動，近期國人最想前往的國內旅遊景點，依序為台東 (38%)、小琉球 (27%) 和宜蘭礁溪 (24%)。

趨勢三：注重身心靈富足的「啟發型」世代旅人誕生

Hotels.com 調查發現，一群「啟發型」世代旅人誕生，全球共有 86% 的旅人相信旅遊有助於重整身心靈狀態，而在台灣，高達 91% 的國人認為旅行有助維持身心健康

趨勢四：家庭型旅程成旅遊市場最夯的選項

Hotels.com 調查指出，43% 國內旅人希望下一趟旅程能以家庭旅行為主，也有達 53% 的人表示，回歸正常生活後，願意將預算花在與家人享受旅行，因此，各式的住宿選擇中，首選最屬溫泉旅宿 (54%)，其次為度假屋 (52%)，以及 B&B 民宿 (48%)。