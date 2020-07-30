00878前十大成分股稱霸全球 掛牌一周創台股ETF五大驚奇

市場波動大，高股息商品幾乎成了國人瘋搶的投資商品，國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 因為季季平均配息、入手價親民，加上前十大成分股，幾乎霸佔各產業「全球最大」寶座，上市一周寫下五大驚奇，其中，短短一周規模幾近翻倍增長，再度寫下台股 ETF 上市後最快突破百億元的歷史新頁。

00878 上週一甫掛牌上市，迄今已刷新多項台股 ETF 歷史紀錄，根據 CMoney 統計，00878 掛牌後一周，每天成交量都高於 8 萬張，平均達 90,789 張，是歷史紀錄 (13,956 張) 的逾 6.5 倍，創下台股原型 ETF 掛牌當周交易量的最高紀錄，這也推升該檔 ETF 規模持續攀升，從上市時約新台幣 68 億元增長至近 136 億，短短一周規模幾近翻倍增長，更再度寫下台股 ETF 上市後最快突破百億元的歷史新頁。

除了交投熱度稱冠外，市場買盤更是強勁，從 ETF 申購表現來看，根據 CMoney 統計，台股原型 ETF 掛牌當周之歷史淨申購張數最高僅 4 萬多張 (約新台幣 9 億元)，00878 因 ESG + 高股息的投資理念廣獲市場認同，上市後一周，淨申購張數逾 35 萬張 (約新台幣 65 億元)，超越歷史紀錄 8 倍以上。

00878 一推出即引發市場關注，其市場熱度持續高漲的原因何在？國泰投信解釋，市場大多只關注到 00878 具有季季平均配息、入手價親民等好處，但往往忽略 00878 在高股息 ETF 之中，還獨家具有只買「模範好公司」的特色，前十大成分股中，幾乎霸佔各產業的「全球最大」寶座。

攤開 00878 的前十大成分股，在各產業的市場地位超然，例如，廣達是全球最大電腦代工巨頭，聯電有全球最高面板驅動 IC 市占率。而即使不是全球最大，也有舉足輕重的市場地位與價值，如世界先進是全球前十大晶圓代工廠；ESG 評級達 A 等級的光寶科，是台灣第一家上市電子公司，歷史悠久，不僅長年於電源與光電業務居市場領先地位，營運十分穩定，連續 20 多年發放股利，近 3 年都穩定配發 2.92 元以上，今年更配了 3.2 元現金股利，殖利率高達 7.1%。

針對 00878 成分股的選股模式，國泰投信表示，主要是經由與國際權威指數編纂公司 MSCI 攜手打造類債券信評的 ESG 評鑑模型，從外資投資台股主要參考的摩台指數共 88 檔績優台股中，篩選出符合 ESG 高評級、具穩定配息紀錄、近四季有賺錢 (每股盈餘為正) 的好公司。