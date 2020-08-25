華為驅動晶片明年量產有譜 台廠市占承壓

中國半導體自主化趨勢確立，華為面板驅動晶片量產有譜，供應鏈近期傳，華為購入的晶片測試機台已到位，預計年底前設計定案 (Tape out)、明年量產，台廠聯詠 (3034-TW)、敦泰(3545-TW) 與奇景 (HIMX-US) 等各廠全面備戰，對抗市占下滑壓力。

華為先前證實，消費業務執行長余承東已簽署文件，下令成立製造螢幕驅動晶片新部門，內文指出，中國目前雖為面板生產、出口大國，但驅動晶片卻高度仰賴進口，以中國面板大廠京東方為例，去年採購驅動晶片金額超過人民幣 60 億元，但中國國產晶片占比僅不到 5%。

供應鏈指出，在自主化生產導向下，華為擬將驅動晶片版圖補齊，在中國打造一條龍生產，減少對包含台廠等外商的依賴，因此購買驅動晶片測試機台，加速晶片製造進程。

台驅動晶片廠包括聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW)、矽創 (8016-TW) 與奇景 (HIMX-US)，各家與中國面板廠都有供貨關係，也間接供應華為產品，法人指出，聯詠、敦泰占比最高，達 3-4 成，兩者吃下驅動晶片近半市場，未來隨著華為自主化比重拉升，台廠的版圖變化引人注目。

不僅華為試圖進入驅動晶片市場，中國晶片業者也瞄準自製化的大餅，韋爾半導體今年就透過第三方基金，收購新思亞洲地區的觸控暨驅動晶片業務，擴充產品線布局，同樣瞄準國產化商機。

聯詠不對單一客戶事宜回應，僅強調，驅動晶片市場向來競爭激烈，先前也曾傳面板客戶打算自製驅動晶片，但聯詠具備產能、客製化彈性等優勢，對未來變動審慎看待。

敦泰董事長胡正大日前坦言，即便近期新思市占下滑，但長期中國自製率的政策引導下，對產業仍有影響，需謹慎看待。