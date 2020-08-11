〈敦泰法說〉下半年營收逐季創高 晶圓產能吃緊不排除漲價

敦泰 (3545-TW) 今 (11) 日舉辦法說會，展望下半年，董事長胡正大表示，隨著居家辦公、遠距教學趨勢延續，平板與筆電需求持強，加上手機需求升溫，下半年業績可望逐季成長，後續也不排除有漲價可能，展望樂觀。

胡正大表示，今年下半年在旺季效應帶動下，IDC 出貨將優於上半年，且近期晶圓代工產能吃緊漲價，敦泰不排除與客戶溝通，反映在售價。

手機 IDC 方面，胡正大指出，敦泰先前在 IDC 市占約 50%，為全球第一大供應商，不過，去年因受限晶圓產能不足，無法滿足客戶需求，市占一度掉到 20% 以下，影響去年營運衰退。

不過，隨著去年底新增晶圓代工產能，加上新品 MUX 1:6、FHD 出貨暢旺，敦泰今年上半年市占率已回到 30%，預計下半年將再出貨 1.2 億顆，全年可達 2.2 億顆，依整體市場 6 億顆推算，市占率達 36%，逼近競爭對手聯詠 (3034-TW)。

平板 IDC 方面，敦泰上半年已出貨 1000 萬顆，預計下半年出貨將與上半年持平，全年出貨 2000 萬顆，較去年顯著成長，並看好 IDC 目前在平板滲透率只有 15%，後續發展空間大。

OLED 方面，敦泰在觸控 IC 布局較早，今年已獲品牌廠與面板廠採用，預計隨著 5G 手機、柔性面板興起，市占率可望持續擴大；OLED 驅動 IC 則仍推廣與研發中，預計還需要一段時間。

針對近期市場變化，胡正大認為，新思出售給中國廠商，短期影響不大，不過長期由於中國半導體自主化政策，未來競爭潛力大，至於聯發科 (2454-TW) 出售奕力，奕力可望因失去保護傘，對敦泰來說是優勢。