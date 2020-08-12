華為余承東下令晶片自製 台驅動晶片廠接單受衝擊

晶片自主化的趨勢蔓延到面板驅動晶片，華為消費業務執行長余承東近期已簽署一項通知，下令成立製造螢幕驅動晶片新部門，打算提高自製比重，減少對外商的依賴，未來驅動晶片產業競爭態勢恐加劇；台廠聯詠 (3034-TW)、矽創 (8016-TW)、敦泰 (3545-TW) 與奇景 (HIMX-US) 等接單與版圖變化引注意。

外媒指出，余承東近期簽署《關於終端晶片業務部成立顯示驅動產品領域的通知》，下令華為成立製造螢幕驅動晶片的新部門，旗下海思首款 OLED 驅動晶片也已進入試產。

簽署文件內容指出，中國目前為螢幕生產、出口大國，但螢幕驅動晶片卻主要仰賴進口，以中國面板大廠京東方為例，採購螢幕驅動晶片金額超過人民幣 60 億元，折合台幣約 253.89 億元，但中國國產晶片占比僅不到 5%。余承東此時下令成立新部門，目的也是要提高自製比重，減少對外商的依賴。

驅動晶片龍頭廠聯詠不對單一客戶事宜回應，僅強調，驅動晶片市場向來競爭激烈，先前也曾傳出面板客戶打算自製驅動晶片，但聯詠具備產能、客製化彈性等優勢，對未來產業變動審慎看待。

台前幾大驅動晶片廠供貨華為比重都不小，各家約有逾 1 成營收來自華為，華為提高自製恐不利台廠接單，後續版圖變化引起關注。

近期由於美方對中國禁令越趨嚴格，中國也加速自主化腳步，除了改採非美系業者晶片，也極力拉升自製能力，面板驅動晶片是成熟產品，進入門檻低，且中國本身是面板生產大國，在地理、政治優勢下，已成國產業者瞄準的大餅。

中國業者動作也頻頻，韋爾半導體今年就透過第三方基金，收購新思亞洲地區的觸控暨驅動晶片業務，擴充產品線布局，敦泰董事長胡正大也透露，近期新思市占雖然下滑，但長期中國政策引導下，對產業的影響仍大，需謹慎看待。