成交確定! 黑石以23億美元購買武田大眾藥品業務

此前市場傳出日本製藥大廠武田藥品工業 (4502-JP) 將出售大眾藥品業務予美國投資基金黑石集團 (Blackstone)， 武田製藥官方周一 (24 日) 也證實，公司同意以近 23 億美元的金額出售大眾藥品業務予黑石集團。

武田製藥表示，將以價值為 2420 億日元 (合 22.9 億美元) 的非處方籤藥物與保健品出售給美國投資基金黑石集團，詳細出售價格將在計算債務和其他因素後確定。

武田製藥提到，如此一來出售該業務所得將使其淨利潤將增加 1050 億日元，預計將投入抗癌藥物及醫療用醫藥品部門的新藥研發，還有用來支應先前因併購愛爾蘭製藥大廠 Shire 的 590 億美元龐大債務。

日本國內的大眾藥品市場，由於人口減少的緣故而難以成長。武田藥品工業的公司社長 Christophe Weber 在過去就曾經表示，大眾藥品並非該公司的核心業務，考慮將該項業務賣出。而未來也會將經營資源集中在高收益的醫療用醫藥品業務。

本次武田製藥大眾藥品業務的出售為競標所敲定，於今年春天展開一系列競標流程，據路透社 (Reuters) 6 月的報導，參與競標者包含了日本國內的製藥公司及外資基金，如貝恩資本 (Bain Capital)、CVC Capital Partners 與大正製藥等，而黑石集團則成為其中最終的競標者。

黑石集團在日本東京的市中心也有投資大樓、飯店等不動產。於 2018 年正式展開日本的企業投資業務，2019 年也砸下 1000 億日圓買下日本的中堅製藥公司 Ayumi Pharmaceutical。