台灣大攜輝達推雲端遊戲平台 目標十年內市占突破5成

台灣大 (3045-TW) 今 (24) 日與 NVIDIA 共同推出「GeForce NOW 聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，台灣大總經理林之晨看好，5G 將開啟遊戲串流時代，並成為集團新營運引擎，目標 10 年內市占率突破 5 成、吸引超過 500 萬名玩家。

林之晨指出，台灣大在 3G 時代推出線上音樂平台 myMusic、4G 時代則推出線上影音平台 myVideo，不過兩項業務並非集團主要營收來源，但看好 5G 將開啟遊戲串流商機，估 10 年內將會有千萬用戶，台灣大目標爭取超過 5 成市占率，可望吸引逾 500 萬人，更不排除吸引千萬名玩家。

林之晨說，目前 MOMO 電商為台灣大營運第二成長引擎，預期此次與 NVIDIA 合作，將 GPU 及遊戲串流技術引進台灣大雲端機房，即使用戶沒有高端的電競設備，也能透過 5G 的高速、低延遲特性，享受遊戲大作，雲端遊戲平台有望成為集團的第三成長引擎。

NVIDIA 全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，去年推出 GeForce NOW 聯盟計畫，讓全球電信商可以運用 NVIDIA RTX 伺服器及雲端遊戲軟體，將雲端遊戲體驗提供給玩家；此次與台灣大合作，樂觀看待台灣大成為 GeForce NOW 聯盟在台、港、澳地區的合作夥伴，並一同推動雲端遊戲發展。