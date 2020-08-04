〈台灣大法說〉5G手機下半年陸續上市 可望加快滲透率

台灣大 (3045-TW) 今 (4) 日舉行線上法說，總經理林之晨表示，隨著 iPhone、其他手機品牌即將陸續推出 5G 手機，將帶動新機綁約需求，加上持續擴增網路建設，預期 5G 滲透率可望加速。

目前台灣有銷售 5G 手機品牌包括三星、Sony 及 LG，共有 6 款機種，林之晨表示，下半年許多手機品牌廠將陸續推出 5G 新機，加上蘋果 5G 版本 iPhone 也可望在下半年開賣，可望帶動手機綁約需求。

電信三雄均喊出基地台建置計畫，中華電今年底超過 4000 座、2021 年建置逾 8500 座；遠傳今年底前同樣建設超過 4000 座 5G 基地台、覆蓋率達全台 50% 人口，2021 年則視市場需求再投資。

林之晨指出，目前基地台建置計畫與其他業者相當，並維持公司既定的目標，也就是原預計今年底建至 2000 座基地台，後續提升數量至 4000 台。

MOMO 電子商務方面，林之晨表示，疫情持續延燒，宅經濟持續發酵並帶動 MOMO 業績成長，今年第 2 季 MOMO 營收 158.34 億元，年增 34%；衛星倉數有增加至 17 座，比去年同期增加 9 座，隨著疫情改變生活型態，MOMO 業務動能可望延續。

台灣大上半年營收 631.94 億元，年增 6.23%；營利率 13.63%，年減 0.74 個百分點；EBITDA 158.13 億元，年減 6.1%；稅後純益 63.6 億元，年增 1.4%。

台灣大上半年每股純益 2.26 元，續居上半年獲利王，擠下中華電 (2412-TW) 的 2.17 元、遠傳 (4904-TW) 的 1.25 元。