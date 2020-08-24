【倫元投顧】美股反彈、科技指數NASDAQ再創新高，激勵台股跟進上漲

◆盤勢分析

美股反彈、科技指數 NASDAQ 再創新高，激勵台股跟進上漲，加權指數來到月線反壓 12720 點附近後下滑 (最高指數 12702 點)，從盤面來看，上週表現最強的 ABF 基板族轉弱了(如 8046 南電、3037 欣興、3189 景碩)，今天轉由 MOSFET 族接棒輪動。市場傳出，因受惠筆電、PC 終端產品需求大增，國際 IDM 大廠全力衝刺金氧半場效電晶體(MOSFET) 市場，但致使市場供給全面吃緊，雖然尚無漲價消息傳出，但讓國際 IDM 大廠再度延長交期；這是產業面的大好消息，然而，除了 8261 富鼎強勢攻堅外，同族群的其他個股卻連動較弱，投機力展現不如以往，顯示市場買盤較為謹慎。

從結構分析，大型權值股表現平穩，促使中小型股有了活躍空間，不過同產業中的個股差異性頗大，如車電族中的 4551 智伸科大漲、但 3552 同致卻大跌，其他如工業電腦的 6441 廣錠、矽智財的 3529 力旺、光通訊的 3081 聯亞等等表現相對弱勢；有的是位階調整、有的是估值調整，換句話說「高位階、高估值」個股的調整仍在持續進行中。目前操作盡量 "以長線保護短線" 為原則，畢竟上半年財報及 7 月營收都已出爐，個股是否具有成長性也都能大致掌握，可從半導體設備、汽車相關、以及 IC 設計 (去美化) 中尋找機會。

楊天迪 分析師

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