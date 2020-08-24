【日盛投顧】指數反彈未站上5日線

1. 美股持續強勢走高，也帶動亞股周一呈現反彈，台股加權指數早盤呈現一波強勁反彈，惟上檔 5 日線及月線賣壓仍大，收盤並未成功攻上 5 日線之上，成交量較前一交易日量縮。惟 OTC 指數反彈相對強勢。盤面資金聚焦風電、資訊軟體、MOSFET 及工具機相關個股，終場指數上漲 39.29 點，漲幅 0.31%，收在 12，647.13 點，成交金額為 2，048.62 億元。三大法人合計買超 5.6 億元：外資賣超 8.65 億元、投信買超 7.43 億元、自營商買超 6.82 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，短線有量價背離疑慮，後續成交量必須補量上攻。

(2)、均線：下檔支撐為 8/21 低點 (約 12，462 點) 附近，上檔壓力為 12，900 點附近。

(3)、技術指標：KD 向下開口收斂，短線維持區間震盪。

3. 櫃買指數上漲 0.94%，收在 161.86 點。短線支撐為 158 點附近，壓力為 165 點附近。

4. 台股選股方向可留意 5G、設備、IC 設計、資訊軟體、生技、風電股。

風電、資訊軟體、MOSFET 及工具機股強勢領漲

1. 風電股：3708 上緯投控受到中國大客戶金風出貨恢復成長，第 2 季獲利季增翻倍，加上子公司即將在上海科創板掛牌利多，周一股價再度攻上漲停，也帶動相關風電族群 9958 世紀鋼股價再度強勢上漲超過 5%。

2. 資訊軟體：遊戲股王 3293 鈊象受惠 6 大 APP 自製遊戲及海外授權業績持續成長，周一除息開盤立刻填息，股價再創歷史新高，也帶動相關遊戲股 3546 宇峻、5478 智冠股價出現反彈；資訊服務商 4953 緯軟在中國大陸解除防疫封鎖後，第 2 季營運出現明顯反彈，周一股價盤中攻上漲停，帶動相關同族群 3029 零壹、6214 精誠出現強勢反彈。

3.MOSFET：因 NB 及平板等需求帶動 MOSFET 需求暢旺，加上國際部分 IDM 大廠受到疫情衝擊使得台廠相關公司受惠，8261 富鼎攻上漲停，帶動 3317 尼克森、6435 大中、5299 杰力呈現大漲。

4. 操作建議：美中科技戰持續干擾全球股市，台股上周高檔出現帶量長黑後，短線上將會進入震盪整理，仍要提防再度回測季線，操作上建議切勿過度追高殺低，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回季線量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。