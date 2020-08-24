NABE：近八成經濟學家認為美國有25%機會陷入二次衰退

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟造成嚴重衝擊，根據美國全國商業經濟學會 (NABE) 的調查報告顯示，美國經濟衰退可能將持續惡化，並至少再延續一年的時間，甚至有近 80% 的受訪者認為有 25% 的機會陷入二次衰退。

報告中針對 235 位受訪者進行調查，報告顯示，有將近一半的受訪者認為，美國國內生產總值 (GDP) 在 2022 年前都難以回到疫情前的水平。另外，多數經濟學家認為，至少要到 2022 年 2 月份，美國就業市場才能重回原先水平。

數據也顯示，有三分之二的受訪者表示，美國經濟仍處於從 2 月份開始的衰退之中，另外有近 80% 的受訪者認為，有 25% 的機會出現二次衰退。

美國政府如今已推出前所未有的刺激方案來應對疫情造成的經濟衰退。不過有 40% 的受訪者認為貨幣財政依然「不足」，另有 37% 的受訪者則表示已經「足夠」。

儘管美國國會目前仍未針對新的刺激方案達成共識，但有超過一半的經濟學家認為，應該擴大失業保險以及小企業的薪資保護計劃。有 22% 的經濟學家認為，下一個財政計劃應該落在 1.5 兆至 2 兆美元之間。

穆迪 (Moody's Analytics) 經濟學家 Mark Zandi 認為，刺激方案必須經過精心設計，才能有效的支持經濟，其中包含向州和地方政府提供援助、向失業人士提供更多支持、重新開放學校和為醫護人員提供更多幫助等。

「隨著疫情的加劇對美國不同地區造成的各種破壞，企業正在倒退。我們將開始看到失業問題。到 8 月或 9 月，如果我們沒有獲得大規模的經濟刺激方案支持，我們將面對立即性的失業。」Zandi 說道。