新北電動輔助共享單車MOOVO來了 採電子圍籬、GPS定位管理

新北市推動電動輔助共享自行車「MOOVO」試辦計畫，今 (24) 日下午率先在淡水上線，初期規劃 55 個點位，預計 2 週內投車完畢，民眾可使用手機 APP 租借車，對於外界擔憂 oBike 亂象再度重演，新北市府強調，會透過電子圍籬、GPS 定位管理車輛。

無樁共享單車 oBike 2017 年在台營運，當時引發占據機車格等停車亂象，短短 2 年即退出市場，並衍生棄置爭議。新北交通局長鍾鳴時表示，MOOVO 是靠踩踏產生推力，是有電動助力的單車，適合上坡道路和長途路程，是更有效率的移動方式。

MOOVO 試辦計畫第一階段在淡水與板橋、新店、三重等區域，共規劃 55 個點位，其中淡水區的 36 個點位於今天下午 5 點起率先上線，板橋、新店、三重通勤綠廊則預定於 9 月 1 日投車。

交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅指出，電動輔助自行車藉著智慧型手機操作，民眾只要手機下載 APP 並完成註冊即可用手機來借車，單次計費為前 10 分鐘 9 元，10 分鐘後每分鐘 1 元。

此外，廠商採用電子圍籬和 GPS 車輛定位規範停車區域，透過智慧科技管理，避免衍生停車亂象之外，並提供公共自行車傷害保險，消費者可透過 APP 免費加入保險，讓騎乘多份安全保障。

交通局強調，「共享運具經營業管理暫行自治條例」正由市議會審議，未來所有共享運具都將納管，並增加退場機制，業者申請時要繳保證金等，若經營不當，市府依法移置、保管及拍賣，以維護市容和停車秩序。