高盛：五年內中國、香港新科技指數將吸引250億美元被動資金

上證科創板 50 成份指數以及香港恒生科技指數近期雙雙開市，高盛 (Goldman Sachs) 預計，5 年內上述 2 個新科技指數，有望吸引 250 億美元的被動投資基金。

高盛分析師週四 (30 日) 發布報告預計，未來 5 年內，指數追蹤基金 (Index Tracking) 和 ETF 可能分別向上證科創 50 以及恒生科技指數注入 110 億美元、140 億美元資金，屆時，恒生科技指數總市值可能自 1500 億美元大幅增長至 8700 億美元，科創 50 則將至 400 億美元成長到 8000 億美元。

高盛分析師指出：「整體來說，我們的估計仍較為保守，潛在資金流入的風險可能向上傾斜。」

隨著科技類股抬頭，未來這兩個市場將更多在中國經濟中越來越重要的科技公司加入關鍵指標。

新版上證綜合指數上週正式上路，新編制方案包含剔除實施風險警示的證券、延長新股計入指數時間，並將科創版、存託憑證納入上證指數，將科技類股納入指數意在提升上證指數的科技含金量，完整反映中國經濟全貌。

有「港版那指」之稱的恒生指數追蹤 30 檔在香港上市的科技企業，本週一 (27 日) 正式開市，恒生指數公司總經理關永盛表示，該指數將為香港科技市場帶來更多機會，在全球科技類股崛起之下，未來有望吸引大量追蹤指數的被動投資基金。

市場此前分析，大型陸企如阿里巴巴 (9988-HK)、小米 (1810-HK)、美團點評 (3690-HK) 等，皆可能於下個月納入恒生科技指數。