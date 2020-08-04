澳洲第二季零售銷售額下跌3.4% 創20年來最大跌幅

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情以及相關封鎖措施的影響，澳洲零售業恐面臨消費枯竭的問題。澳洲第二季零售銷售額跌幅超出市場預期，並創下 20 年來的最大跌幅。

根據澳洲統計局 (ABS) 在週二 (4 日) 發布的數據顯示，澳洲第二季零售銷售額下跌了 3.4%，慘於分析師預期的 3.2% 跌幅，並創下自 2000 年引進商品和服務稅 (GST) 以來最大的跌幅，表明消費者支出將拖累該國第二季的國內生產總值 (GDP) 的成長。

澳洲第二季咖啡館和餐館的零售額大跌 29.1%，而服裝、鞋類和個人配件等零售額也下跌 22%，是造成該國第二季零售額大跌的主因。另一方面，食品零售額也呈現萎縮。

不過，受惠於澳洲大部分地區商店、餐館和酒吧全面重新開放，澳洲 6 月份的零售銷售額月增 2.7%，但是較 5 月份剛開始解封時的增長 16.9% 有所放緩。

經濟學家曾警告表示，由於澳洲維多利亞省爆發了第二波疫情，澳洲經濟前景堪憂。由於自 6 月下旬以來確診病例數激增，維多利亞省已經在本週宣佈進入「災難狀態」，同時也擴大了封鎖措施。

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 曾表示，在歷經了近三十年的持續增長後，由於新冠肺炎疫情的衝擊，澳洲的經濟連續擴張期恐將終止，該國 2020 年 GDP 預計將萎縮 3.75%。此外，該國也預計，到今年底，失業率將上升至 9.25% 左右，而該國今年的淨債務比，預期將佔 GDP 的 24.6%，並預期將在 2021 年上升至 35.7%。

經濟研究所 Deloitte Access Economics 合夥人 Nicki Hutley 表示，澳洲經濟的發展軌跡在一定程度上反映的就是國內疫情發展情況。該機構也指出，此次疫情帶來的影響，將使澳洲經濟回落至 6 年前的水平。