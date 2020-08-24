【Wen姐筆記】空襲警報解除？個股牛熊同框 反攻有硬仗

台股在上周四出現多殺多之後，上周五出現外資買超，國家隊也有出手救援現象，使得加權指數上漲 245.2 點，重返 12600 之上，以 12607.84 點作收，成交值 2249.6 億元。台股的空襲警報就此解除？在重要人氣股部分，出現牛熊同框的狀況，多方如想收復失土，12700 點關卡將有硬仗。關鍵點位為 12558、12619 與 12651 點。

多方如要止跌回穩，必須先站穩 12558 點，續往 12600 點關卡挺進。12600 點兩端哨站為 12588 與 12619 點。但是多方如欲搶回控盤權，必須再往 12651 與 12682 點推進，突破 12682 點，台股才有機會重返雲端漫步！而 12682 也可視為 12700 點關卡南端哨站，北端哨站則是 12713 點，收復 12700 點關卡，盤勢才可望重返多方疆域。但如 12558 點未能守穩，下方 12500 點關卡與 12456 點務必守穩，12500 點關卡兩端哨站為 12488 與 12520 點。如棄守 12456 點，多方反攻力道明顯偏弱，需提防續往 12400 點關卡回測，而 12400 點兩端哨站為 12388 與 12425 點。如棄守 12388 點須提防空軍力道增強，南下恐往 12353 與 12300 點關卡，兩端哨站為 12288 與 12333 點。

台股上周四的長黑棒，殺傷力不可小覷，主要權值股部分，台積電距離月線最近，聯發科已回測季線，鴻海則是滑落季線之下，大立光也同樣是滑落季線之下。熱門族群部分，南電、欣興仍維持在月線之上，相對強勢，特斯拉概念股貿聯也是在月線之上，藉此可分辨個股的位階與強弱勢。同時也可留意盤面，是跌深反彈股領軍? 或是月線之上續強股領軍? 最好能夠出現兩者皆強，但如出現跌深股反彈，月線之上族群轉為修正，則多方反攻力道有待觀察。滑落至季線以下個股為相對弱勢族群，更不宜跌勢再起，恐將拖累指數。

近 2 日為台股是否能夠回穩，甚至重返多方疆域的關鍵，往上逼近 12700 點關卡附近，投資人務必謹慎，最好能確認多方重掌控盤權，才有機會解除空襲警報。大盤在月線之下，整體多單持股水位絕對不宜迅速拉高! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)