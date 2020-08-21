工商協進會再籲降營所稅 林伯豐：每年稅損僅450億元具可行性

工商協進會今 (21) 日舉辦第 25 屆第 3 次會員大會，理事長林伯豐再向政府提八大建言，並再度強調，營所稅由 20% 調降至 17%，對每年稅損影響僅 450 億元，透過財政規劃應可以做得到。

林伯豐今日在會員大會上，向政府提出八大建言，第一，盼立法院加快通過紓困 3.0，振興紓困金額盼能達到 GDP 的 10% 以上；第二，新台幣持續升值，籲政府穩定匯率；第三，未分配盈餘免稅；第四，積極爭取與美方洽談 FTA(自由貿易協定)、租稅及投保協訂。

第五，疫情期間降低營所稅至 17%，相關稅收影響約 450 億元，並取消非油汽類的貨物稅、廢止印花稅；第六，穩定供電、合理電價，不宜強制用電大戶購買綠電；第七，建立產業聚落、發展 AI；第八，改善兩岸關係，恢復海基會與海協會溝通。

針對營所稅暫時由 20% 調降至 17%，林伯豐日前已在閉門會議中，當面向總統蔡英文請命，而事後財政部長蘇建榮也回應，因疫情緣故，國家財政較困難，但可以「硬著頭皮再想想」，外界解讀有降稅的可能性。

林伯豐今日再度強調，營所稅調降至 17%，每年稅損影響只有 450 億元，具有可行性，不敢說要政府咬著牙減稅，但透過財政規劃，總是可以做得到的。他並說，減稅是為了以後振興經濟，提早讓經濟恢復到疫情前的發展，是鼓勵企業的行為，也讓企業對政府有信心。

對於匯率問題，林伯豐也說，新台幣升值不利外銷，有一半的產業會受到影響；他也認為，現在是資本國際化時代，對陸資過度嚴審並不合理。