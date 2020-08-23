一張表掌握「投保三備原則」善用主附約搭配完整醫療保障

振興三倍券話題正夯，新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽表示，買保險也有「投保三備原則」，一般人出社會後都會經歷小資族、三明治族、資產茁壯到屆齡退休階段，儘管各時期面臨的風險不同，但只要秉持「投保三備原則」，可用預算分配的概念做到「無痛提撥」，以「主約」搭配「附約」的方式購買保單，不需要支出大筆金錢，就能為自己及家人增添足夠的醫療保障。

「投保三備原則」，第一備是指剛出社會的小資族，因存款不多，最怕遭逢疾病或意外，故這時期應重保障輕儲蓄；第二備為三明治族群，開始成家立業，也漸漸存一些積蓄，但因上有老下有小的照顧責任，應備好長期照顧與醫療資源，才能避免發生一人倒全家倒的窘境；第三備則是不管是獨身或是兒女成群的銀髮族，可藉醫療險提高醫療和生活品質，並盡早規畫養老金，達到理想的優雅退休及財富傳承。

小資族人生剛起步，應趁年輕時投保，提前部署傷害保障及未來的醫療準備。根據統計，事故傷害近十年來始終高居 20∼29 歲青年主要死因，其中又以運輸傷害為主因，顯示行車安全及傷害保障是年輕族群不可忽視的重要課題。而就醫療險保費來說，20 歲投保與 40 歲投保，保費相差以倍計，建議及早投保，實支實付、住院、手術險都是小資族必備險種，可依照自身經濟能力及需求來做主約與附約的適當搭配。此外，也可投保具健康管理效果的外溢保單，藉由培養運動習慣，身體愈健康，保費愈便宜。

被家庭和事業追著跑的三明治族，肩負照顧父母和子女上下兩代的費用，有著不能倒下的壓力，可選擇壽險商品包含身故給付、意外事故給付、特定意外事故三倍給付、失能和燒燙傷給付及失能後豁免保險費的貼心機制。可另外附加住院日額、實支實付、癌症等醫療險附約，更可以加上意外傷害險附約，為自己搭建一座固若金湯的防護網。

近年年輕失能案例屢見不鮮，突如其來就像子彈猝不及防，中壯年人一旦失能，子女可能不到 10 歲，父母則垂垂老矣，照顧重擔往往落在另一半身上，家庭經濟也會跟著陷入困境。建議三明治族群應該正視長期照顧風險，選擇長期照顧終身健康保險，搭配特定傷病險及防癌險附約，打造更完善的保障。

台灣自 2018 年已進入高齡社會，對於即將邁入銀髮族的保戶，家庭責任已逐漸減輕，要盤點自己的壽險保障、規劃退休準備，並透過保險預留稅源傳承資產。壽險公會統計，國人平均死亡給付僅 57.8 萬元，銀髮族可善用小額終老保險 84 歲都能投保，保費是傳統終身壽險的 7 到 8 折，及核保相對寬鬆三大優勢，提高身故給付，減輕家人負擔。

另一方面，部分高資產的高齡族群，會碰到財富傳承問題，若透過保險的高槓桿效果，不但能讓資產增值，也能為後代預留稅源。建議可參考保障型的美元保單，且美金全球通用，便於旅遊、求學，相較於其他幣別，美元仍是國際強勢貨幣。觀察目前美元對新台幣匯率走勢，此時選擇持有美元相對有利。相關的利率變動型終身壽險商品，身故保險金可當作子女或繼承人繳交遺產稅的稅源，或是留作家人生活費用及孩子教育基金，成功透過保險，傳承財富、守住財富，甚至創造更多財富。