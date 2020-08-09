現金股利發放季 兩步驟用保險放大資金效益

每年 6 月至 9 月是台股除權息旺季，各上市櫃公司開始陸續發放現金股利，現金股利就像一筆多出來的年中獎金，若未事前做好規劃將可能輕易被花掉。元大人壽建議，若想提高此資金效益，可利用兩步驟，選擇將現金股利投入兼具壽險保障、與累積退休金的利率變動型終身壽險，在準備退休金的同時兼顧風險保障，讓資金穩健地長大。

元大人壽建議用兩步驟及依現金股利多寡來進行保險規劃，首先要先進行保單健檢，補足不足的保障缺口，可強化健康險保障，以因應高齡化帶來之長壽風險，如，實支實付醫療險，不但可補強住院日額之不足，讓醫療保障更周全，提前替未來醫療照護作準備。

以元大人壽住院醫療健康保險附約為例，為實支實付型醫療附約，住院時，病房費、雜費兩者可共用實支實付的額度，另外再給付住院日額保險金，做為因住院而收入中斷的部份補償，以達到病房費日額給付及實支實付 2 合 1 更全面的效果。很適合尚未投保實支實付醫療險的民眾，或是已有實支實付醫療險想再增購以提高住院醫療品質者。

強化了基礎保障後，有多餘的金額再進行穩健的資產累積與退休規劃，元大人壽建議，可透過長年期繳的利率變動型壽險來強化保障、累積資產，尤其近期台幣兌美元具匯兌優勢，選擇美元保單更能達到資產配置多元化。

針對注重財務規劃安全的民眾，可選擇有重疾豁免設計的利率變動型增額終身壽險，以「美元利率變動型增額終身壽險為例，針對七項重大疾病（重度）提供豁免保費功能，當客戶不幸罹患重大疾病時，無需煩惱因罹病而導致收入中斷，影響繳費能力及未來退休金之累積。

針對重視壽險保障的民眾，以美元利率變動型終身壽險為例，從首年繳費起即可規劃高壽險保障，在累積財富的同時，亦可給家人安心保障，在人生重要時刻，例如結婚、生子階段或保單每屆滿 5 年享有 20% 保額增加權 (66 歲前)，在責任增加時或更有能力時，讓保障和財富也提升；此商品還提供生命末期可提前給付身故保險金 70% 設計，身故保險金自己也能用得到，讓人生最後一哩路更具尊嚴。

