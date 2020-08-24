人情保單問題多 退休族不懂三重點 可能被保費壓垮

早期保險觀念不普及，大多數人買保險的方式都是透過親友推薦，因此買了許多「人情保單」，也因為這樣，保戶反而容易忽略了條款內容才是挑選保險的重點，導致理賠時問題百出，不僅沒有買到該有的保障還損失不少錢，買保險網表示，人情保單問題多，退休族如果沒搞懂設定保險預算等三大重點，保費可能會壓垮你的退休理財路。

退休後，碰上人情保單該不該買，有時候礙於人情不好拒絕，但為了幫對方做業績勉強自己投保，等於無形之中增加了一筆花費，買保險網表示，人情保單並非不好，只是往往為了衝此正在推的商品，卻沒考量保障是否所需，業務員的專業度也因此產生許多問題。

買保險網表示，投保人情保單最常發生的狀況例如：業務員不夠客觀，保費與買到的保障不成正比；業務員為了衝業績不夠細心，理賠才發現賠太少、或是無法賠；業務員不夠專業，保障不完整或是同樣的險種買太多；再來就是你當業務是麻吉，他當你是肥羊，導致保費太高無法負擔。最怕的是以為人情會長久，出事才發現業務早已離職，一時找不到人服務，成了孤兒保單。

買保險網表示，已經買了人情保單也沒關係，保單拿出來，先仔細評估目前的家庭責任多寡，記下想調整的保障內容與保額。然後再請專業人士幫自己的保單做健診；針對即將滿期的保單，未必要輕易解約；但是，若要調整保單，切記善用終身 + 定期險種，可減輕保費負擔、提高自身保障。

買保險網進一步指出，投保掌握三大重點，可以更安心買保險。

重點一：設定能負擔的預算、找最適合自己的保單

不管跟誰買保險，在規劃時最重要的，就是別讓保費反過來壓垮原本的生活。現在許多想要解約保單的保戶，原因不外乎都是保費繳了幾年後，越來越覺得吃力，最後想放棄，失去了保障也浪費了之前所繳的錢。

但如果是小資族，也是有小資族的投保方案，要投保之前，除了選對保單，不管是什麼族群、經濟能力如何，只要認真規劃，都可以利用一點保費盡可能換取最大的保障，千萬不要以為沒賺多少錢就不想投保，有良好的保險就可以保護現有的資產與生活，對小資族也很重要。

重點二：業務員幫你規劃保險，務必完全了解內容再決定

保險是轉移可能發生的風險，當保險業務幫你規劃出建議的商品組合時，務必問清楚為什麼這樣搭配？能解決什麼風險？才能做下一步動作。

重點三：你有反悔的權利！有問題需立即反映

買完保險後，從收到保單隔日起 10 天內，如果不滿意內容或有疑問，可向保險公司行使「契約撤銷權」，這時保險公司必須無條件、無息退還保費給客人。而在買保險網站買保險，有專業的保險顧問提供保險諮詢，平台獨家給予「保單 15 天鑑賞期」，在這段期間能夠再次審視保障內容，解決保單疑問。

買保險時，雖然保障內容很重要，但也有不少保戶更在乎後續服務，因為除了定期險種可以彈性調整外，主約型商品一買就是終身保障，長久下來的服務態度也得考量。對退休族群來說，年紀越大，能買的保障也越少，保險業務能否針對自己的需求提出合適規劃，才是令我們老年生活安心的重點。