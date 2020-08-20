〈瑞磁展望〉COVID-19分子檢測試劑 檢驗能量擴大5倍

瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 宣布，旗下開發的 COVID-19 分子檢測試劑搭配自動化檢測儀器 MDx 3000，單日檢驗數將擴增 5 倍，並以合併檢測方式 (Pooling Testing) 向美國 FDA 申請新冠病毒檢測試劑的緊急使用授權 (EUA)。

美國持續受到疫情壟罩，病例數不斷攀升，為降低醫療機構及人員檢測壓力，美國疾病管制預防中心鼓勵醫療檢測機構，提升產品檢測數量。

瑞磁表示，該產品已在今年 6 月中旬，取得美國 FDA 新冠病毒檢測試劑的緊急授權使用，從 7 月開始陸續供貨給美國大型醫療機構，後續因應美國醫療機關政策，依照美國 FDA 公布的合併檢測指引，將檢測產品提升 5 倍檢測能量；若以自動化檢測儀器 24 小時運作計算，單日檢測量可從 564 例擴增到 2820 例。

瑞磁指出，合併檢測適用於低感染率族群，不過美國目前檢測產品需求大於供給，且僅有數家實驗室採用此檢測方式，預期公司開發的檢測產品若順利取得 EUA 許可，有助提升訂單量。

瑞磁研發的新冠肺炎分子檢測試劑，採用半導體製程技術，開發出「半導體生物液態晶片」，檢測原理是用生物探針獲取目標特徵，用來判讀陰性、陽性，若搭配旗下全自動檢測儀器 MDx 3000，單次檢測時間約 3.5 小時，目前可同時檢測 94-96 位病患。