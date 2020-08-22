〈熱門股〉長榮受惠美國線運價大漲 股價衝近2年半新高

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 第二季淡季獲利繳出驚奇成績、第三季旺季暢旺之下，本周股價續航力強，周漲 12%，衝破 15 元價位續創 2018 年 3 月下旬以來新高。

法人認為，進入下半年後，隨著各國陸續重啟經濟活動，可樂觀看待第三季貨櫃航運傳統旺季，尤其美國線運價上揚幅度領先各航線，有利美國線營收占比超過 40% 的長榮營運展望。

由於用油成本大減，貨櫃航商第二季財報普遍優於市場預期，其中，長榮毛利率 17.25%，年增 9.39 個百分點，營業利益率 11.84%，更創 2010 年第三季以來的新高水準，年增 9.49 個百分點，推升單季稅後純益 31.92 億元，年增近 1000%，每股純益 (EPS)0.66 元。

而長榮上半年稅後純益 27.51 億元，年增 1243%，每股純益 0.57 元，直接賺贏過去兩年分別獲利 1.13 億元、2.94 億元，使近 2 周來股價強勢反映業績題材。

法人指出，航商至 8 月底暫無減班狀況，反映 9 月的運量仍將熱絡，有望優於原預期，另一方面，第三季以來各航線報價上，以美東線和美西線漲幅最大，而長榮因美洲航線占營收比重達 40% 以上，受惠程度高。

若就整體市況來看，據海運諮詢機構 Alphaliner 預估，今年需求年增率 - 7.4%，明年則為 7%，而供給年增率今明兩年約落在 2.8-2.9%，顯示明年供需結構將明顯改善，貨櫃航運產業趨於正向發展。