領航布局中悅啟動經國重劃區百億金融中心計畫

美中貿易戰帶動全球供應鏈轉移，讓台商大規模回台投資；而在新冠肺炎影響下、更加速資金回台布局。根據經濟部統計，投資台灣方案金額已衝破新台幣兆元大關，而桃園在產業升級、商辦租金低於雙北，更成台商返台布局首選區。其中經國重劃區有雙交流道、捷運與轉運站的交通優勢，被視為下一個商辦布局的重鎮；其中桃園品牌建商中悦看好商辦市場後市，將啟動百億的商辦造鎮計畫。

高力國際董事洪煥哲表示，隨著市場景氣變化、台商回流潮帶動，2018 年起產業用地逐步熱絡、土地標售創新高，預估至 2025 年、包括南港、北士科、新莊、土城等區段至少還有 1 百萬坪商辦、廠辦釋出。也由於房價熱絡，導致租金行情小幅下修，即使如此商辦仍是供不應求。

相較於雙北地區，桃園不僅商辦房價更合宜，境內更擁有 32 座工業區，是全國第一，產業鏈完整且橫向整合靈活，過去小公司多為廠辦合一的經營模式，隨著產業升級、二代接班後更衍生頂級商辦的需求。

桃園產業升格商辦需求急增

再者，桃園商業發展處於成長階段，桃園商辦 2013 年、2014 年平均單價僅約每坪 22 萬元，此後逐年上漲，去年已站上每坪 25 萬元大關。以長期趨勢觀察，桃園商辦平均成交單價仍呈緩步上漲。不過相較於雙北地區商辦行情，桃園商辦單價約僅台北市三分之一、新北市三分之二，自用企業在成本及空間考量下，以及置產型客戶在租金收益率考量下，購置商辦仍是資金配置選項。

桃園商辦發展從南崁重劃區到中正藝文特區，如今經國重劃區在南崁、中正北路交流道建設，以及增設轉運站後，商辦發展正式邁入第三階段。經國重劃區佔地面積共有 29 公頃，其中規劃 9 公頃的商業區，未來將成為桃園最大商辦供給區。

經國最大商辦地主中悦啟動「金融中心」計畫

繼遠雄人壽 2015 年以每坪 119 萬元天價標下經國路旁土地，中悦建設機構已在區內布局近萬坪土地、將打造北桃園「金融中心」計畫，協助桃園企業量身打造總部，以 4500 坪、6000 坪、8000 坪的規模，預計推出 5 棟商辦、2 棟水岸豪宅。其中總樓地板 6000 坪的「中茂亞太中心」即將完銷；「商貿中心 CBD」預計 2020 年底完工，規劃地下 4 層，地上 13 層，整層 440 坪商辦。硬是搶先在 29 公頃的長榮自辦重劃區、670 公頃的南崁新市鎮之前開發。

中悦建設機構表示，經國重劃區是桃園唯一擁有雙交流道的重劃區，再加上國道 2 號機場交流道，以及捷運綠線 G12 站幸福橋的完工通車，這些交通優勢有利發展成為桃園企業總部核心，另外桃園市升格後，市政業務日增，既有桃園市府辦公室早就不敷使用，因此桃園市政府選定交通便利有捷運 G12 站、G13 站、G13a 站的南崁地區規劃新的行政專用區，周邊還有一高、經國轉運站應援，未來 5-10 年區域內建設起飛，發展潛力十分看好。中悦率先布局造鎮，一如過去的桃園藝文中心商辦、南崁豪宅造鎮模式，再次引起話題。

中悦 1997 年在南崁推豪宅起家，2010 年推出第一個商辦「中悅環球企業總部」，緊接著 2013 年推出藝文特區最高級 A 辦「中悦世界中心」，創下每坪 40 至 45 萬元行情、高於周邊 2 成。如今分別在桃園經國重劃區、新北新莊副都心陸續啟動商辦造鎮，堪稱業界首創。