股市創新高 單筆、定時定額哪個好？

雖然疫情影響仍在，但美國與台灣股市已經紛紛創下歷史新高點，究竟在目前環境下，什麼投資方法會比較適合？上週文章《美股逼近歷史高點，該下車了？》 以美國股市為例，解釋創新高並不是判斷出場的好訊號，文章中也提到搭配不同資產類別的投資法，是目前投資的解法之一，此篇文章來討論投資人心中另一個大哉問「 單筆、定期定額哪種好？」

1. 單筆、定期定額投資大比較

單筆投資的好處是可以增加時間複利的效果，但是有進出場擇時的風險，定期定額有分散進場時間點風險的優點，但是有報酬率被平滑化的特性。這兩種迥異的特性套用在不同股市上，展現出來的效果差很多。

下表就檢視過去各個股市在股市創新高之後，使用單筆、定時定額投資三年的績效與正報酬機率比較，不難發現具有長期成長性的國家，即使在股市創新高後繼續單筆投資，報酬率或正報酬機率的表現，都比定時定額更加突出，其中美股就是最佳代表。

而週期性明顯且波動較高的國家，則是利用定時定額投資效果較好。高度仰賴電子股的台灣股市就是一個不錯的例子，在定時定額投資三年後，依舊維持 100% 的正報酬機率。因此建議投資人針對不同國家的特性，選擇不同的高點投資策略。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2010/8/31 - 2020/08/13，績效以原幣別計算，指數採標普 500、日經 225、印度 SENSEX、STOXX 歐洲 600、台灣股市加權股價、IBOVESPA 巴西聖保羅、上海滬深 300、RTS 俄羅斯指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2010/8/31 - 2020/08/13，績效以原幣別計算，指數採標普 500、日經 225、印度 SENSEX、STOXX 歐洲 600、台灣股市加權股價、IBOVESPA 巴西聖保羅、上海滬深 300、RTS 俄羅斯指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 想上車卻買不下去？有兩種解方

雖然投資人可能認同未來上漲潛力較大，但總是一邊擔心錯過漲幅，一邊覺得股市太高買不下手，而遲遲仍在場邊觀望。如果擔心未來仍有不確定性，想留些現金在身邊，又不想錯失市場漲幅的風險，其實有兩種投資策略可以使用。

兩種策略分別是單純的定期定額和動態單筆加碼，兩者都可以達到分散挑選進出場的擇時風險及保留現金的目的，同時也避開了投資人常常苦等股市拉回而錯過參與市場的機會。

只是動態單筆加碼融合了資金加權的概念，如果投資人判斷股市未來有較高機率上漲，但又不想一次投入時，可以將資金依照股市位階高低加權投入。下圖以看好後勢的人為例，便可以以動態單筆加碼將資金分為 40%、30%、20% 和 10% 投入股市。結果，與每期投入金額相同的定時定額相比，動態單筆加碼明顯可以提高報酬率。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理。時間軸以股市每上漲 10% 為一期間，此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

股市創新高，投資靠這兩招

全球股市受惠於緩步走出疫情最壞的時刻而逼近高點，在這種時候選擇繼續空手觀望，很有可能在未來股市近一步走高的時候後悔。對於長期具備成長性的股市，投資人可以勇敢單筆進場，而如果是較具週期性、波動較大的股市，或是不敢單筆投入的投資人，則可以利用定時定額或是分批彈性單筆的方式投入股市。

鉅亨精選基金

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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