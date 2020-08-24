鉅亨理財機器人「阿發總管」 逾九成正報酬

AI 理財機器人近兩年在台灣萌芽發展，今年因肺炎疫情嚴重肆虐，使人與人接觸的機會大幅減少，而具有自動化投資規劃與資產管理優勢的理財機器人則順勢崛起，受到投資人的青睞。根據「鉅亨買基金」的統計，由「鉅亨買基金」與工研院合作推出的機器人理財服務—「阿發總管」，今年以來銷售量即較去年大幅成長近八成，績效表現也沒讓投資人失望，達九成以上都獲得正報酬，成績相當亮眼。

「阿發總管」於 2019 年 4 月中推出，目前有配息型 (適合固定收息的投資人)、成長型 (適合追求資產增值的投資人)，以及目標型 (適合目標規劃的投資人) 等三大個人化智能理財服務，供不同需求的投資人做選擇。推出至今一年餘，繳出漂亮的成績單。根據「鉅亨買基金」的統計，截至今年 7 月底，從推出以來買進「成長阿發」及「目標阿發」投組的投資人，超過九成獲得正報酬，而自 3 月下旬至 6 月底這段期間買進上述投組的投資人，正報酬率更達 100%。

另外，自「阿發總管」上市以來至今買進「配息阿發」的投資人，其期望配息率皆達成九成，表現不遑多讓。「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，「鉅亨買基金」深耕配息基金市場，在全球持續低利率政策下，配息基金更成為國人熱愛的投資產品。「阿發總管」是國內首個「懂配息、會進化」的機器人理財服務，此服務是根據客戶的風險屬性配置出最有效率或更能穩健領息的投資組合，免除自己挑選基金的困擾。

張榮仁進一步指出，肺炎疫情除了加速扭轉人類的生活型態，更催化金融線上交易的快速發展，而 AI 理財機器人因投入的資金門檻低，就能享受銀行財富管理般的理財服務，更加吸引投資人加入。以「阿發總管」來說，最低只要 5 萬元即可開啟投資。

另外，由於全球股市處於高檔震盪，參加機器人理財，是否會影響中長期的績效？張榮仁表示，由於「阿發總管」提供「再平衡」機制，系統會結合最新的市場看法，提供「再平衡」建議，讓「阿發總管」的投資人可以更即時調整旗下的投資組合，以因應市場的變化。

目前「阿發總管」正推出申購優惠方案，截至 9 月底前申購手續費 0.6%，再享紅利點數三倍送；另外，再平衡的零手續費優惠今年底前都適用，投資人可善加利用。張榮仁建議，若不知道如何判斷景氣週期或財報好壞的投資人，不妨將任務交給可一次檢視大量資料的機器人，讓阿發總管成為財富管理的最佳幫手。