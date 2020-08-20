銀行搶情人節商機 灑幣祭高趴數現金回饋搶客

銀行搶賺消費財，瞄準情人節商機，兆豐銀行推出為期 7 天的七夕限定優惠，活動期間持任一張兆豐信用卡滿 520 元，住宿類消費將可獲得 20% 現金回饋，若透過 LINE Pay、街口支付或台灣 Pay 綁卡支付，不限消費類別還可再拿 99 元刷卡金回饋。

疫情讓內需市場成為支撐經濟動能的主力，鎖定情人節消費商機，不少餐飲業者及飯店業者紛紛推出各式應景優惠，銀行搶搭情人節行銷，推出期間限定優惠。

目前包括，一銀星燦卡在旅行社及航空公司可享 2% 回饋，玉山 Ubear 卡透過網購訂房可享最高 3.8% 回饋，兆豐銀行 e 秒 Happy 卡在旅遊、網購平台回饋最高更可達 21%、最低也有 5% 回饋，新戶辦卡刷滿額還可獲得臺灣吧行李箱及束帶，加辦 Mega One 信用卡還能再賺 200 元，同享保費 1% 現金回饋與 12 期 0 利率的超強 combo 優惠。

兆豐銀行表示，8 月 19 日起到 8 月 25 日，刷兆豐任一張信用卡滿 520 送 99 元優惠，不僅刷卡住宿登錄成功可賺 20% 回饋，最高可獲得 999 元、109 年首次透過指定行動支付刷卡，登錄成功還可拿 99 元。