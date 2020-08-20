兩大動能帶勁 鈊象樂看下半年營運

遊戲股王鈊象 (3293-TW) 今 (20) 日召開法說，董事長李柯柱表示，在六大 App 產品與美國授權業務成長下，帶動前 7 月營收成長，網路遊戲將努力拓展海外新市場，商用遊戲機則受疫情影響，保守看待，但整體下半言營運仍樂觀。

李柯柱表示，上半年營收優於預期，較去年同期成長 81%，7 月營收也再寫新高，主要受惠旗下六大 App 產品《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》、《金虎爺》同步成長，加上美國博弈遊戲授權營收顯著攀升。

展望下半年，李柯柱表示，網路遊戲方面，將努力拓展海外新市場；商用遊戲機因受到疫情影響，保守看待。整體而言，樂觀看待下半年營運，未來將努力持續創造更高的營收表現。

在美國授權業務方面，鈊象 2017 年就已開始推行，李柯柱指出，目前美國授權遊戲包括老虎機、捕魚機、賓果等，今年起隨著曝光率越來越高，與授權代理商合作的下游廠越來越多，才有較大的貢獻成長，前 7 月營收成長 6 至 7 倍，美國街機市場本來就很強，相當看好未來市場成長性。

除美國市場外，李柯柱表示，未來東南亞地區也是授權業務重要市場之一，將積極在兩大市場做推廣，持續推動東南亞地區授權業務成長。