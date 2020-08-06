鈊象上半年純益年增1倍 每股賺22.26元

遊戲股王鈊象 (3293-TW) 今 (6) 日公告第 2 季財報，稅後純益 7.76 億元，季減 2.02%，年增 70.55%，每股純益 11.02 元；在網路行動遊戲表現持續亮眼帶動下，上半年稅後純益 15.68 億元，年增 1.03 倍，每股純益 22.26 元，賺逾 2 個股本。

鈊象第 2 季營收 19.58 億元，季增 3.38%，年增 69.8%，改寫歷史次高，毛利率 96.36%，季增 0.37 個百分點，年增 3.64 個百分點，營益率 49.25%，季增 0.75 個百分點，年增 2.83 個百分點；稅後純益 7.76 億元，季減 2.02%，年增 70.55%，每股純益 11.02 元。

鈊象上半年累計營收 38.53 億元，年增 80.92%，毛利率 96.17%，年增 4.14 個百分點，營益率 48.88%，年增 6.63 個百分點；稅後純益 15.68 億元，年增 1.03 倍，每股純益 22.26 元。

鈊象今年 1 月營收首破 6 億元大關，隨後僅 4 月跌破 6 億元，其他月分都站穩此水準，6 月雖稍微降溫，但 7 月又再度衝高、續寫新猷，且為單月營收首度衝破 7 億元，表現亮眼。

鈊象董事長李柯柱表示，樂觀看待今年營運，將持續擴展海外市場、利用社群機制吸引年輕族群，及透過數據分析整合提高玩家消費，持續投入新產品線開發，看好五大網路遊戲平台業績，都將較去年穩定成長。