投資人注意 ETF基金9月底將恢復原清算門檻

金管會因應疫情衝擊股市，相繼祭出台股禁空令並放寬 ETF 清算門檻，隨著國內進入防疫新生活，相關禁令跟著鬆綁，證交所提醒，ETF 清算門檻鬆綁即將在 9 月 30 日到期，屆時基金淨值資產未達原標準的 ETF 恐有下市清算風險。

新冠肺炎疫情引爆全球股災，金管會為避免疫情影響股市導致基金淨資產波動，宣布放寬債券型以外的 ETF 清算門檻，實施時間至 9 月 30 日止，當時有多檔股票基金 ETF 申請下調清算門檻，另有 2 檔期貨 ETF 申請豁免清算門檻。

隨著國內疫情趨緩，在資金行情驅動下，台股在 7 月一度突破 12000 點，ETF 資產規模也上衝至 1.8 兆元，金管會繼 6 月 9 日取消禁空令後，先前鬆綁 ETF 清算門檻也將在 9 月 30 日落日。

證交所提醒，金管會前述措施即將於 9 月 30 日到期，屆時基金淨資產價值未回到原標準之相關 ETF，皆可能面臨清算及終止上市風險。

證交所表示，9 月 30 日後，基金淨資產價值在最近 30 個營業日平均值的清算門檻將恢復為原訂金額標準，以股票型 ETF 為例，清算門檻將由目前的 5000 萬元調回 1 億元。

期貨信託基金 9 月 30 日到期後，清算標準也將恢復為最近 30 個營業日的基金平均單位資產價值 (NAV) 較其最初單位淨資產價值累積跌幅達 90%，或基金平均淨資產價值低於 2000 萬元者。

舉例來說，假設某檔期貨 ETF 募集發行價格為每單位 20 元，9 月 30 日後最近 30 個營業日之平均 NAV 於 2 元以下，發行人即須報金管會核准終止期貨信託契約，並向證交所申請終止上市。

證交所表示，申請終止上市後還須 1 至 1.5 個月期間才能完成後續下市清算相關程序，並非達到清算門檻後立刻下市，且基金清算完成後之價值將分配予各投資人。

另外，為協助投資人充分掌握淨資產價值變動情況，證交所自 4 月 24 日要求期貨 ETF 發行人，如其所發行的期貨 ETF 最近 30 個營業日之平均 NAV 較其最初單位淨資產價值累積跌幅達 85% 時，發行人必須官網揭示相關資訊。