養小孩燒錢 超過5成教育準備金低於200萬元

養孩子是燒錢的事，根據壽險公司調查，台灣有 6 成以上的父母願意供應子女教育經費直到大學畢業，但超過 5 成教育經費準備低於 200 萬元，比起前兩年調查平均準備 300 萬元明顯下滑。

英國保誠人壽連續三年路調查了解民眾準備子女教育金的計劃與考量，根據今年最新調查結果，63.5% 受訪的父母願意支持子女念到大學畢業，另有 26.5% 甚至願意支持子女繼續就讀研究所。

儘管支持子女求學意願高，但對於教育準備金卻有縮水跡象，調查指出，52.6% 受訪者認為每位子女教育準備金不用到 200 萬元就夠了，20% 準備金約落在 200 萬到 300 萬不等，15% 準備金超過 300 萬元，僅 1.5% 會準備 800 萬元以上的教育經費。

保誠人壽指出，比起 2018、2019 年平均教育準備金 300 萬元以上，父母對於子女教育準備金有下滑趨勢，如果將物價調整與出國留學費用變化列入考量，台灣父母在教育經費準備上恐有低估疑慮。

至於要如何準備子女教育經費？7 成受訪者主要以定儲為主，理財態度相對保守；54% 選擇投資債券、46% 則以投資股票、基金位子女籌措教育經費，另外透過保險與房地產投資比重累積經費的比重分別為 13.7% 與 8.1%。

進一步分析選擇保險理財的受訪者，超過 5 成選擇分紅保單，另有 42% 則是挑選不分紅保單理財，而先前大受歡迎的投資型保單與利變型保單，比重約 3 成，分別為 38.7%、34.5%。

保誠人壽分析，父母選擇分紅保單理財累積教育經費，應該與分紅保單兼具保障與分紅有關，尤其在長期持有效應下，讓客戶可分享保險公司的經營成果，因此相對受父母們青睞。



