〈父親節理財〉爸爸為孩子投保成長1.5倍 自身保險規畫要注意三大重點

不少父母會透過保險為孩子架起安全防護網，據中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽統計，爸爸為孩子投保成長 1.5 倍，但自身保障卻不足，父親節前夕，台灣人壽建議，平日辛苦為家庭付出的爸爸們，為孩子投保前，也要先為自己鞏固保障，讓家人無後顧之憂，也提醒投保前注意 3 大重點，依序為先保大人、豁免保費及各自投保。

根據台灣人壽內部數據顯示，父母幫小孩投保比例已將近 25%，較 10 年前增加 10%，且幫小孩投保的首張保單，平均投保年齡由 10 年前的 17 歲降至近 1 年的 7 歲，顯示父母保險意識增加，除年紀小投保保費較便宜外，也讓孩子在成長過程中獲得保障。

不過，相對來說，爸爸自身保障卻不足，對於身為一家之主的父親，該如何規劃保險，台灣人壽分析，處於家庭責任期的爸爸保障規劃額度，應從子女教育、房屋貸款、孝親費及預抓十年的家庭生活費等角度規劃。經精算，壽險保額應為新臺幣 1000 萬元，而考量平均意外保額、危險係數及職業等級等因素，意外險保額應為 700 萬元最為理想。

但依統計，現階段的爸爸平均壽險保額僅約為 80 萬元及意外險約 150 萬元，有明顯落差，建議先將自身缺口補足，以免風險來臨時，讓家庭經濟陷入困境，而這才是對家庭及孩子最真實的照顧。

除自身保障補足外，台灣人壽提醒，記得附加要保人的豁免保費，因保費僅多增加幾百元，卻能在發生事故無力繼續繳交保費時，讓保障持續。最後，父母跟小孩的保單要單獨規劃各自投保，不要附加在父母的主保單下，避免小孩成年後，不適用附約投保，新投保必須改以當下年齡投保計費的窘境。