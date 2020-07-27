景碩Q2每股賺0.52元 創四年同期高賺贏去年全年

IC 載板廠景碩 (3189-TW) 今 (27) 日公告第二季財報，稅後純益 1.92 億元，季增 143%，較去年轉盈，每股稅後純益 0.52 元，累計上半年稅後純益 2.66 億元，較去年轉盈，每股稅後純益 0.7 元；受惠 5G 基地台、GPU 對 ABF 載板需求強勁，加上去年第二季因認列庫存跌價損失，比較基期較低下，景碩今年營運明顯好轉。

景碩第二季營收 67.86 億元，季增 15.17%，年增 31.13%，毛利率 22.35%，季增 4.5 個百分點，年增 13.17 個百分點，營益率 6.27%，季增 4.82 個百分點，較去年轉正，稅後純益 1.92 億元，季增 143%，較去年轉盈，每股稅後純益 0.52 元。

景碩上半年營收 126.79 億元，年增 25.61%，毛利率 20.26%，年增 12.71 個百分點，營益率 4.03%，較去年轉正，稅後純益 2.66 億元，較去年轉盈，每股稅後純益 0.7 元。

展望後市，外資認為，景碩隨著擴產效益顯現，加上 BT 載板、ABF 載板需求強勁，以及轉投資隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 業績持續提升，營運可望一路成長至 2022 年。