永崴投控旗下森崴能源 擬攜歐系業者搶風電維運商機

永崴投控 (3712-TW) 近年跨足再生能源發電領域，旗下森崴能源，不僅拿下台電離岸風電第二期標案，也開始籌備風場維運業務，將與歐洲維運商在台成立合資公司，鎖定離岸風電建置後的龐大維運商機。

森崴能源總經理胡惠森表示，台灣沒有維運商、沒有維運經驗，但一來配合國產化，加上疫情爆發後，歐洲維運商也了解在地化的重要性，因此與森崴談合作，將共同成立公司，森崴將持股 50%。

不過，胡惠森也表示，還是要準備好工具取得歐洲維運商信任，對維運商來說就是船隊，1 艘維運船隻可以服務 600MW，他指出，會趁疫情時多物色船隻，增加未來的服務能力。

胡惠森指出，離岸風電在 2025 年將達到 6000MW，扣掉已取得的台電 300MW，還有剩下 5700MW，保固兩年到期後，預計相關維運商機 2027 年將迎來大爆發。

永崴也規劃安排森崴上市，目標今年底將登興櫃、明年第三季上市，據了解，森崴今年營收大概 7 億多，每股純益大概 3-4 元，明年開始會認列工程收入，也將推升獲利表現，目前永崴持股約 76.56%。

而因應登錄興櫃，森崴最近也辦理增資，資本額由 7.8 億元增至 10 億元，明年上市前，公司目標要增資到 12 億元。