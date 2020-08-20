台股大逃殺爆3468億元史上最大量 三大法人賣超253億元

台股今 (20) 日摜破月線支撐，引爆多殺多，一度重挫 634 點，各類股全盤盡墨，蘋概、華為概念股成殺盤重心，終場指數收在 12362 點，下跌 416 點，創 319 股災以來的最大跌點，成交值 3468 億元再寫史上最大量，三大法人連 3 日站在賣方，合計賣超 253.69 億元。

觀察籌碼面，外資已連 3 賣，今日大舉賣超台股 132.76 億元；投信賣超 17.03 億元；自營商同步賣超 103.9 億元，三大法人合計賣超 253.69 億元。

蘋概三王全面下挫，台積電一度大跌逾 6%，面臨 400 元關卡保衛戰，但隨著低接買盤進場，跌幅收斂至 2.9%，收在 415 元；鴻海也跌近 3%，收在 77.1 元；大立光賣壓更重，一度跌到 3420 元，終場跌 4.4%，收 3560 元，創波段新低。

權值股全面倒地，聯發科持續受華為禁令陰霾籠罩，暴跌逾 7%，摜破 600 元關卡。聯電、日月光投控、國巨重挫逾半根停板；台達電、和泰車、南亞、廣達、富邦金等個股跌勢也相當重。

各類股全盤盡墨，之前獲法人青睞的 PCB 族群也哀鴻遍野，ABF 載板三雄欣興、南電、景碩及台表科、精成科、瀚宇博等個股均亮燈跌停。受到華為禁令擴大影響，記憶體廠出貨有壓，旺宏、華邦電、南亞科及群聯下跌 5% 左右。面板股友達、群創、彩晶同樣承壓，均跌逾半根停板。

此外，生技股也瀰漫肅殺氛圍，指標股合一、中天入跌停鎖住，寶齡富錦、杏輝、和康生、合世、大學光、健亞、生展等也都逼近跌停價。

投資人避險情緒升溫，富邦 VIX 股價，終場大漲近 8%，最高來到 5.16 元，成交爆出逾 58 萬張大量；元大台灣 50 反 1 同樣吸引買盤進場，漲近 4%，成交超過 62 萬張，兩檔避險指標合計爆出逾 120 萬張巨量。