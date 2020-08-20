權值股倒地 台股多殺多爆量回測季線 重挫416點收12362點

美國聯準會 7 月會議紀要透露悲觀看法，導致美股全面收黑，台股今 (20) 日跟隨亞股跳水，直接摜破月線支撐，引爆多殺多，一度重挫 634 點，創年後開紅盤以來的最大跌點，蘋概、華為概念股成殺盤重心，終場指數收在 12362.64 點，下跌 416 點或 3.26%，跌點也寫今年 3 月 19 日大跌 537.33 點之後最大，成交值放大至 3468.16 億元。

蘋概三王全面重挫，台積電一度大跌逾 6%，面臨 400 元關卡保衛戰，拖累大盤表現，但隨著低接買盤進場，終場跌幅收斂至 2.9%，收在 415 元；鴻海也跌近 3%，收在 77.1 元；大立光賣壓更重，一度跌到 3420 元，終場跌 4.4%，收 3560 元，創波段新低。

聯發科持續受華為禁令陰霾籠罩，暴跌逾 7%，摜破 600 元關卡，拖累 IC 設計股積弱不振，瑞昱、創意、矽創、原相、致新、系微等多檔均跌逾半根停板。值得注意的是，電源管理 IC 廠矽力 - KY 卻逆勢上漲，直奔漲停 1790 元，並擠下祥碩奪回股后寶座。

華為風暴蔓延，PCB 族群哀鴻遍野，ABF 載板三雄欣興、南電、景碩亮燈跌停，台表科、精成科、瀚宇博同樣被打入跌停。散熱族群賣壓也相當沉重，泰碩、建準、業強均跌停，雙鴻、健策、超眾、奇鋐也都跌逾半根停板。

美股尾盤急殺，台股一度重挫 600 多點，引發投資人恐慌，與標普 500 VIX 連動的富邦 VIX 股價因避險情緒升溫，大漲近 8%，最高來到 5.16 元；元大台灣 50 反 1 同樣吸引買盤進場，漲近 4%，兩檔避險指標成交均爆出大量，分別為 58 萬張、62 萬張。