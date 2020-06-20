〈熱門股〉瑞磁新冠測試劑獲美EUA認證 股價寫新高

瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 研發的新冠肺炎分子檢測試劑，取得美國緊急使用授權 (EUA)，首批 10 萬人份檢測試劑將陸續出貨，添營運新動能，激勵本周股價一度上攻至 182 元創新高，周漲幅逾 3 成。

瑞磁首批 10 萬人份檢測試劑將從本月開始陸續出貨，優先給既有的客戶，產品申請美國 EUA 後，也接洽 2 家新醫院客戶，目前裝機、測試訓練已接近尾聲，後續將依客戶需求增加產品產量。

瑞磁已研發出呼吸道多元分子體外診斷試劑，單次可檢測出 20 項病原，包括 A 型流行性感冒病毒、B 型流行性感冒病毒、呼吸道融合病毒、腸病毒、百日咳桿菌、肺炎黴漿菌、肺炎披衣菌等，該產品去年底取得美國 FDA 上市許可。

針對新冠肺炎疫情，瑞磁利用 RNA 核酸的 RT-PCR 檢測方式，開發出 COVID19 分子檢測試劑，可與 20 項呼吸道交換檢測，換言之，若使用瑞磁的檢測機台與試劑，一個檢體可同時檢測出 20+1 項病原。

瑞磁開發的檢測試劑，是利用 RT-PCR 核酸檢測方式，單次檢測時間約 3 小時，不過同時可檢測 96 位病患，相比其他業者，單次只能檢測 1 位病患，瑞磁可檢測的數量是數倍。