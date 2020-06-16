防疫概念股報捷 瑞磁、亞諾法檢測試劑獲美EUA

防疫概念股研發新冠肺炎檢測試劑傳出捷報，瑞磁 ABC-KY(6598-TW) 研發的新冠肺炎分子檢測試劑，取得美國緊急使用授權 (EUA)，首批 10 萬人份檢測試劑將陸續出貨；亞諾法 (4133-TW)COVID-19 病毒萃取試劑組，同樣取得美國 EUA 核准，可用在臨床實驗室檢測。

瑞磁表示，首批 10 萬人份檢測試劑將從本月開始陸續出貨，將優先給既有的客戶，另外，自產品申請美國 EUA 後，接洽 2 家新醫院客戶，目前裝機、測試訓練已接近尾聲，後續將依客戶需求增加產品產量。

瑞磁指出，隨著下半年進入秋冬流感季節高峰，後續還有 5-6 個客戶上門洽談訂單，多傾向下訂 20+1 檢測產品，包括 20 項呼吸道檢測與新冠檢測試劑。

瑞磁研發的新冠肺炎分子檢測試劑，採用半導體製程技術，開發出「半導體生物液態晶片」，檢測原理是用生物探針獲取目標特徵，用來判讀陰性、陽性，若搭配旗下全自動檢測儀器 MDx 3000，單台機器每天可檢測 564 例檢體。

創辦人何重人曾指出，瑞磁開發的核酸檢測試劑，單次檢測時間約 3 小時，同時可檢測 96 位病患，相比其他業者，單次只能檢測 1 位病患，瑞磁可檢測的數量是數倍，後續核酸檢測試劑將搭配既有的產品呼吸道 20 項診斷試劑一同銷售。

亞諾法公告，與合作夥伴 Assurance Scientific 實驗室研發的 COVID-19 病毒萃取試劑組，已取得美國緊急使用授權，可用於臨床實驗室檢測，且該產品是作為進行新冠病毒核酸 RT-PCR 檢測前，必須執行病毒 RNA 萃取程序之一。