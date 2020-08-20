【袁志峰專欄】市場信心弱 關注績優股

8 月 20 日推介 - 創維集團 (751, 上日收市 $2.58)

1) 股市前景

美國進一步打壓華為和可能限制美國大學的捐贈基金投資中國的股票，皆影響投資者信心，大市成交及港股通南向資金淨流入明顯減少。預期恒指維持上落市格局，中期業績是主導個股表現的主要因素。

今天推介是創維集團 (751)，該公司主要從事電視產品製造及銷售，早前發盈喜，預計今年上半年淨溢利按年將錄得不低於 60% 的增幅，主因集團不斷完善經營管理，改善對運營成本的控制並減少新型冠狀病毒大流行對集團營運的負面影響。另外，港交所已同意分拆附屬公司酷開網絡科技，管理層目前正硏究上市方案，包括上市時間和地點。酷開主要業務包括「酷开」或「Coocaa」 品牌下互聯網運作的智能電視系統，其主要收入來自內容訂閱，廣告和軟件應用程式操作。估值方面，現價對比歷史本益比 9.4 倍，股價淨值比 0.44 倍。股價昨日逆市上升 3.6%，成交激增，技術走勢向好。

2) 上日中港股市況總結

受颱風影響，港股周三半日市。恒指小幅低開後迅速下瀉，曾一度跌 288 點，收報 25178 點，跌 188 點或 0.7%。成交額 846 億元。港股通南向轉為淨賣出 9 億元，8 月累計淨買入減至 172 億元，遠低於 7 月份淨買入的 910 億元。

藍籌股 13 升 34 跌 3 持平。中聯通 (762) 及舜宇光學 (2382) 是跌幅最大藍籌，跌 7%-8%。其次是恒安國際 (1044) 及中國人壽 (2628) 跌 4%-5%。九龍倉置業 (1997)、太古(19) 及建設銀行 (939) 是表現最佳成份股，皆漲 1%。

大型科技股漲跌不一。京東 (9618) 及小米 (1810) 分別上升 5% 及 3%。美團 (3690) 及騰訊 (700) 跌 1%-2%。恒生科技指數跌 0.6%，成份股 8 升 20 跌 2 持平。金山軟件 (3888) 升 7%，是表現最佳成份股，舜宇光學 (2382) 最弱，其次是心動公司 (2400)、新東方在線(1797) 及華虹半導體(1347)，跌 4%-5%。

板塊方面，手機、半導體、電訊、建材、黄金及保險股跑輸大市。瑞聲科技 (2018) 及丘鈦科技 (1478) 跌逾 2%。中國太保 (2601)、中國太平(966)、新華保險(1336) 及中國財險 (2328) 瀉逾 2%。中移動 (941) 及中國電信 (728) 跌 2%。電力股做好，中期盈利增長強勁的華能國際 (902) 急升 12%，中國電力 (2380) 及大唐發電 (991) 升 6%。

周三上証指數早盤低位震盪，午後曾一度收復失地，尾市再次受壓，收報 3408 點，跌 1.2%。深証成指跌 2.1%，科創 50 指數跌 2.7%。滬深兩市總成交約 1.1 萬億元 (人民幣，下同)。北向資金淨賣出 61 億元，8 月累計淨賣出 2 億元。

3) 上日美股市況總結

周三美股三大指數下跌。道指收報 27692 點，跌 85 點或 0.3%。標指跌 0.4%，盤中創新高。納指跌 0.6%，盤中創新高。美匯指數回升 0.8%，收報 93。紐約 12 月期金跌 3.5% 至 1943 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

《日經亞洲評論》報道，華為與中興通訊 (763) 已減慢在中國 5G 基站建設速度，顯示美國遏制中國 5G 網絡技術發展的策略奏效。報道引述消息指出，華為與中興通訊早在 6 月已通知個別供應商，會減慢某些 5G 基站相關產品的發貨速度，以便重新設計產品並更換部分設備，盡量移除美國技術或零件。(信報)

政府統計處公布，本港經季節性調整的失業率，由 4 月至 6 月的 6.2%，下跌至 5 月至 7 月的 6.1%。就業不足率由 3.7% 下跌至 3.5%。(信報)

5) 個股訊息

友邦保險 (1299) 上半年純利按年下滑 34.5%，賺 21.97 億美元，業績差過市場預期，主要受股權和投資物業組合市值變動的影響；中期息增加 5%，每股派 35 港仙。(信報)

港交所 (388) 公布，今年上半年股東應佔盈利 52.3 億元，創半年度新高，按年增 0.5%。派中期息 3.71 元。期內，收入及其他收益 87.8 億元，創半年度新高，按年增長 2.4%。(信報)

雅生活服務 (3319) 公布，今年上半年盈利 7.58 億元人民幣，按年增長 40%，不派中期息。收入 40.0 億元人民幣，按年升 79%。(信報)



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