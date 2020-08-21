【袁志峰專欄】阿里業績好 有助恒指反彈

8 月 21 日推介 - IGG (799, 上日收市 $9.20)

1) 股市前景

港股成交以及南向資金淨流入明顯減少，反映股市進入整固階段，維持恒指上落市的判斷。美股上升以及阿里巴巴 (9988) 業績勝預期，估計恒指今日反彈。

今天推介是 IGG(799)，遊戲板塊盈利增長確定性較高，受惠於宅經濟發展和行業整合。IGG 中期盈利 1.33 億美元，同比增長 88%，環比增長 41%，創集團上市以來中期利潤歷史新高。每股派息 0.502 元，優於市場預期。股價自 8 月 6 日盤中高位 11.5 元已下調 20%，技術調整幅度足夠，估值吸引。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 152 點，已是全日高位，隨後輾轉回落，最多跌 586 點，尾市回升，收報 24791 點，跌 387 點或 1.5%。成交額 1182 億元，低於 8 月以來日均成交額的 1293 億元。港股通南向轉為淨買入 4 億元，8 月累計淨買入減至 176 億元，遠低於 7 月份淨買入的 910 億元。

藍籌股 6 升 44 跌。中國聯通 (762) 漲 3%，是升幅最大藍籌。蒙牛 (2319)、友邦保險(1299)、九龍倉置業(1997) 是跌幅最大藍籌，瀉逾 3%。

大型科技股漲跌不一。美團 (3690) 及小米 (1810) 升 2%。其餘 4 隻最大科技股變動少於 1%。恒生科技指數升 0.2%，成份股 12 升 16 跌 2 持平。中芯國際 (981) 升逾 3%，是表現最佳成份股，金山軟件 (3888) 和閱文集團 (772) 表現最差，跌 3%。

板塊方面，啤酒、汽車、內銀股跑輸大市。百威亞太 (1876) 及華潤啤酒 (291) 跌 3%-4%。吉利汽車 (175)、比亞迪(1211) 及華晨中國 (1114) 跌 3%-4%。長城汽車 (2333) 跌接近 6%。工行 (1398)、建行(939) 及招行 (3968) 跌 2%-3%。內房、內險及中資券商股表現與大市同步。航空及太陽能股做好。保利協鑫 (3800) 和協鑫新能源 (451) 皆升 11%。中國三大航空股皆升 2%。

周四上証指數低開低走，最多跌 1.6%，收報 3363.9 點，跌 1.3%。深証成指跌 1.2%，科創 50 指數跌 2.0%。滬深兩市總成交再次不足 9000 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨賣出 28 億元，8 月累計淨賣出 31 億元。

3) 上日美股市況總結

周四美股三大指數上升。道指收報 27739 點，升 46 點或 0.2%。標指升 0.3%。納指升 1.1%，再創收市新高。美匯指數跌 0.15%，收報 92.75。紐約 12 月期金跌 1.2%，收報 1946 美元。

4) 宏觀 / 行業信息

人民銀行昨日公布，8 月 LPR 報價顯示，1 年期利率維持 3.85 厘，5 年期以上品種利率維持 4.65 厘，8 月 LPR 是連續 4 個月不變。(信報)

香港 7 月份消費物價指數（CPI）按年跌 2.3%，為 2017 年 2 月以來首現通縮，即使剔除所有政府一次性紓困措施影響，7 月基本通脹率亦僅升 0.2%，低於 6 月時的升 1.2%。政府表示會繼續密切留意通脹情況以及通縮風險。(信報)

國務院近日公布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，當中提到中國晶片自給率要從去年的約 30%，於 2025 年提升至 70%，更制定了稅務、投融資等多項政策，扶持集成電路產業發展。根據中國海關數據統計，去年中國晶片的進口額達 3040 億美元，遠超排名第二的原油進口額。(信報)

5) 個股訊息

阿里巴巴 (9988) 公布，截至 6 月底止第一季度業績，非公認會計準則淨利潤按年增長 28% 至 395 億元(人民幣，下同)。經調整 EBITDA 按年增長 30% 至 510 億元。期內，集團收入按年增長 34% 至 1538 億元，主要由中國零售商業及雲計算業務的強勁收入增長所驅動。核心商業業務按年增長 34% 至 1333 億元，中國零售商業收入按年增長 34% 至 1013 億元，與上季度相比錄得強勁復甦。(信報)

平安好醫生 (1833) 公布，今年上半年股東應佔虧損 2.14 億元(人民幣，下同)，去年同期虧損 2.73 億元。不派中期息。期內，收入 27.47 億元，按年增長 21%。(信報)

恒基地產 (12) 公布，今年上半年股東應佔基礎盈利 51.8 億元，按年減少 23%；收入 109.4 億元，按年升 35%。派中期息 0.5 元。(信報)

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