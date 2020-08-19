東元跨足電動車市場 今年營收拚突破億元

東元 (1504-TW) 董事長邱純枝今 (19) 日表示，集團近年布局電動車市場，提供馬達動力相關解決方案，去年開始進行商業應用測試，今年開始出貨，法人估，東元電動車業績今年可望突破億元。

東元研發出全台首個由國人自行開發的動力系統，包括電動車 T Power90 動力系統馬達及驅動器，總經理連昭志指出，該產品今年已獲二輪車訂單，打入台灣港口無人搬運車，同時，東元也與國內車商共同開發 3.5 噸貨車，產品預計明年亮相。

另外，東元看準渡輪將朝自動化、電動化發展，馬達需求將提升，率先與泰國渡輪業者合作，並自今年開始出貨。

邱純枝說，過去幾年產品處於耕耘期，從去年開始陸續與廠商進行測試，直到今年開始出貨，法人估，過去電動車業務基期低，隨著佈局進入收割期，全年營收可望突破億元關卡。

東元除拓展多項業務外，因應美中貿易戰分散產地，進軍印度、越南設廠，其中與日本三井公司合資成立的印度公司 TEMICO，並在印度設廠，該廠本月初開始整地，預計今年 10 月動工，力拚 2021 年第 2 季投產，產線將以中小型馬達、電動車動力模組為主；越南廠則以外銷為主，以北美市場為大宗，是美中貿易戰後，產品輸美重要基地。