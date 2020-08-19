〈開發金法說〉三原則併購中壽 建信人壽港股IPO沒有時間表

開發金 (2883-TW) 今 (19) 日舉辦第二季法人說明會，開發金總經理許道義表示，併購中壽 (2823-TW) 將依金控穩健財務結構、合宜的執行規劃、以及兼顧雙方權東權益等三面向進行併購。至於建信人壽在港 IPO，中壽總經理黃淑芬表示，受香港情勢不平靜影響，IPO 目前沒有時間表。

開發金今 (2020) 年第二季自結稅後純益 35.24 億元，上半年累計稅後純益 30.36 億元，另外，該金控整體獲利受疫情的影響已逐步趨緩，7 月自結稅後純益 22.63 億元，為今年度單月新高；累計前 7 月稅後純益 53 億元；每股純益 0.36 元。開發金控表示，全面將 ESG 議題納入投資分析及決策過程，預計將帶動新一波業務成長動能。

開發金上半年獲利貢獻最高的子公司為中國人壽，是因疫情趨緩及商品策略奏效，上半年稅後純益 80 億元，創下歷史同期新高，其中開發金控認列 22.1 億元。中壽總經理黃淑芬表示，中壽停售了台幣計價的躉繳商品，在商品轉型有成下，1-7 月 FYP 年減 12%，相較於業界平均 FYP 年減 30%，中壽表現已算相對好，未來將持續聚焦推動高價值產品，以提升新契約價值利潤率。

而開發金對中壽的併購作業，必須在本屆董事任期內，也就是 2022 年 6 月底前完成，許道義表示，併購中壽進度方面，主管機關 4 月來函後，7 月向董事會提出方向性、概括性、原則性的報告，且此報告已過董事會核定，以後董事會逐季檢視進度並督導，每半年再向主管機關報告執行情形。而所謂方向性、概括性、原則性是將依金控穩健財務結構、合宜的執行規劃、以及兼顧雙方權東權益進行併購。

至於建信人壽在港股 IPO 的規劃，黃淑芬表示，因為從去年到今年，香港都不是很平靜的狀況，因此建信人壽雖然準備工作持續，但還要持續評估外在環境，因此建信人壽在港股的 IPO 目前沒有時間表。