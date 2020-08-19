〈台股盤中〉華為利空干擾電子股走勢疲弱 多空交戰12900點

台股近期籠罩在華為禁令影響下，今 (19) 日以小漲 32.7 點開出，站回 12900 點大關，但午盤前受電子族群轉趨疲弱、中小型股漲跌互見，暫失守 12900 點大關，呈現多空交戰，預估成交量 2400 億元。

觀察蘋概三王全面回神，台積電、大立光、鴻海皆力守紅盤，維持平盤之上震盪，其他權值股方面，聯發科持續受華為禁令衝擊，仍在盤下震盪，跌近 1%，億豐、欣興、玉晶光則相對強勢。

盤面上強勢族群，防疫概念股表現強勢，瑞基、美德醫 - DR 雙雙亮燈漲停，和桐、ABC-KY、合一、國光生、寶齡富錦漲幅也達半根停板，PCB 族群中 ABF 載板三雄欣興、景碩、南電表現相對大盤強勢，

弱勢族群仍集中受華為禁令影響族群，其中，市場認為記憶體廠出貨恐受影響，南亞科、華邦電跌幅都超過 4%，旺宏也跌逾 2%，太陽能族群也漲多拉回，達能遭打入跌停，茂離、國碩、聯合再生、安集也都在盤下震盪。

從類股分析，今盤面上塑膠、汽車、鋼鐵、電器電纜、觀光族群皆在盤下震盪，電子股在平盤上下震盪，其餘類股則力守盤上。

法人指出，台股長期多頭趨勢不變，但短線受華為事件影響加上國際疫情尚未趨緩，台股恐在資金輪動下，拉回整理、回測月線支撐，建議投資人操作保守觀望，切勿貿然追價。