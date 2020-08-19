研勤跌破票面價 AI人臉辨識專案挹注下半年營運

研勤 (3632-TW) 由於第二季持續虧損，已連虧 11 季，低於市場預期，苦吞第二根跌停板，本周以來跌幅已超過 20%，近 3 個半月來首見跌破票面價。

對於後市，研勤表示，今年積極轉型，正持續降低車安產品業務，並擴大 AI 人臉辨識業務占比，已有多起大型專案進入結案階段，預期下半年將陸續挹注營收，開始進入收成期。

研勤第二季續虧 5722 萬元，每股虧損 0.99 元，較上季虧損擴大；累計上半年虧損 1.05 億元，每股虧損 1.81 元，較去年同期每股虧損 1.58 元表現更弱。

進入第三季後，日前公布的 7 月合併營收 3525 萬元，雖較上月成長 15.67%，仍年減 25.26%，衝擊投資信心。

研勤表示，今年積極轉型降低車安產品業務，而以 AI 人臉辨識引擎延伸出的「帕卡考勤」與「台灣臉霸 Face8」接案量不斷增加，從中彰投地方中小型企業到全國金融機構、大型健身運動中心、教育事業、高級建案工地與知名餐飲集團，全台滲透率逐月提升，而近期已再度接獲多起大型政府標案，包括勞動部桃竹苗分署訓練中心、國立台灣科學教育館等。

研勤強調，AI 人臉辨識業務業務已有多起大型專案處結案階段，下半年進入收成期，加上舊客戶續約率均優於原先預期，營運成效可望在今年內顯現。

另外，研勤指出，作為「AI 金融科技協會」創始團隊之一，預期將有助在既有的技術上開發各項應用範疇。