集雅社籌資加快展店 全年獲利可望續寫新高

百貨影音銷售業者集雅社 (2937-TW) 為因應加快展店的資金需求，將發行總面額新台幣 2.5 億元的有擔保可轉換公司債，集雅社表示，預計今年底前全台可達 54 家據點，明年仍以 3-4 家的速度持續展店。由於上半年集雅社獲利已創同期新高，不受疫情衝擊，隨著第三季冷氣銷售旺季和第四季百貨周年慶、電商大檔帶動下，全年獲利可望衝高。

集雅社上半年合併營收 12.43 億元，年增 21.81%，稅後純益 0.49 億元，年增 50.76%，每股純益 1.5 元，創同期新高；其中，第二季稅後純益 0.25 億元，年增逾 100%，並創單季次高，每股純益 0.76 元，僅次去年第四季，營運不受疫情影響。

集雅社是國內具規模的影音家電通路商，主要經營各種影音、家電和數位 3C 的商品買賣，目前在全台擁有 51 家百貨專櫃和門市，店內設置有專業試聽體驗空間。

除了集雅社，旗下另一品牌集盛電器主營商用工程，將陸續開出街邊店，集雅社已設定雙品牌經營計畫，現階段在南部已有 3 家，長期目標是在全台普及。

另一方面，隨著國內電商市場滲透率持續拉升，集雅社已架設自家購物平台官網，增添銷售新動能。

法人指出，集雅社家電產品趨於齊全，市占率可望進一步擴大，且業務不再僅專注在實體通路，有效帶動上半年獲利創同期新高，且已賺贏 2017、2018 年，今年不排除超越去年，續創新高。