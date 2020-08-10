全家Q2淡季獲利逆勢創高 7月營收也寫新高

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (10) 日公布第二季財報，單季稅後純益 6.06 億元，年增 13.81%，每股純益(EPS)2.71 元，在相對淡季期間仍寫下單季新高紀錄，反映國內超商業態穩健成長，不受新冠肺炎疫情衝擊，而全家 7 月合併營收又繳出新高佳績，第三季獲利可樂觀期待。

全家第 2 季合併營收 211.11 億元，年增 10%，營業毛利 77.1 億元，年增 8.9%，毛利率 36.52%，年減 0.37 個百分點，營業利益 7.36 億元，年增 13.42 %，營業利益率 3.49%，年增 0.11 個百分點。

全家上半年全台店數淨增 127 家，年增 7.4%，既有店日均銷售也成長 2.5%，再加上轉投資部分中支援本業的福比麵包、日翊文化和全台物流等獲利成長，推升上半年稅後純益 8.9 億元，年增 16.97%，每股純益 3.99 元。

全家也公布 7 月合併營收為 78.33 億元，月增 7.34%、年增 13.52%，寫下單月新高紀錄。

全家說明，由於店數較去年同期增加 7%，鮮食銷售成長 15%，再加上冰飲品處銷售旺季，皆有效挹注 7 月營收，其中，霜淇淋的成長超過 50%，現煮飲料品群也成長近 30%，

展望後市，全家指出， 第三季是便利商店傳統營運旺季，再加上政府振興方案等，均將有助點燃業績動能，樂觀看待下半年。

截至 7 月底，全家便利商店全台總店舖數達 3687 家。