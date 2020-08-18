美元保單買氣回溫 外幣保單上半年保費收入2462億元衰退缺口縮小

受惠於資本市場回升，帶動投資型保單買氣回溫，根據金管會統計，上半年外幣保單新契約保費 (FYP) 收入共 2462.32 億元，衰退幅度從前 5 月的 20% 降至 14%，主要是美元投資型保單買氣回流，上半年僅小幅減少 0.2%。

金管會今 (18) 日公布外幣保單銷售狀況，截至 6 月底止，整體外幣保單 FYP 共 2462.32 億元，較去年同期減少 14%，其中投資型保單 FYP 共 608.01 億元、年減 2 成，傳統型保單 FYP 共 1854.31 億元、年減 8%。

金管會表示，投資型保單 FYP 收入前三名分別為國泰人壽、法國巴黎人壽、安聯人壽；傳統型保單 FYP 收入前三大依序是：南山人壽、新光人壽與國泰人壽。

進一步看各幣別外幣保單銷售狀況，量體最大的美元保單上半年 FYP 共 79.75 億元、年減幅從 5 月的 10% 降至 0.2%，其中投資型保單 FYP 共 18.21 億元，較去年同期小幅增加 0.05%，傳統型保單 FYP 共 61.54 億元、年減 0.28%。

金管會保險局副局長張玉煇表示，美元投資型保單買氣回溫主要與資本市場走勢有關，今年第 1 季因市場波動較大，導致保戶相對保守，第 2 季市場回穩後，保戶購買意願才開始提升。

至於澳幣與人民幣保單上半年保費則持續衰退，其中澳幣保單上半年 FYP 共 3.08 億澳元、年減幅高達 5 成；人民幣保單上半年 FYP 共 6.78 億人民幣，也比去年同期大減 8 成。

壽險公司主管表示，今年受疫情與美中貿易等不確定因素衝擊下，人民幣兌新台幣匯率貶值，研判應是導致人民幣保單買氣驟減的原因。

張玉煇則說，外幣保單銷售向來以美元為主，澳幣與人民幣因基數較小，因此有一點小變化就容易有較大的波動。



