新纖總座談景氣「黑暗隧道中一點曙光」 化纖稼動率回升至9成

新纖 (1409-TW) 今 (18) 日召開法說會，總經理羅時銓形容，下半年景氣像黑暗隧道裡看到一點曙光，8 月以來化纖稼動率已經回升至 9 成以上，但工業、車用相關應用，還需要時間回溫。

羅時銓表示，上半年疫情爆發，導致終端消費力道下滑，化纖事業在 4-5 月受影響最深，但到 6-7 月期間有慢慢起來，8 月以來已經恢復近 9 成，不過工纖及工塑、汽車產業相關的產品，目前僅恢復約 65%。

以新纖營收占比來看， 塑膠事業佔比約 55%、化纖事業 26%，光電事業 19%。

在東南亞佈局方面，新纖與越南油電集團（PVN）旗下子公司 VNPOLY 合作，在當地生產銷售環保、機能型等高端聚酯纖維，已經在 5 月投產，月產能約 200-300 噸，預計到 10 月可望倍增。

而與日本三菱商事，在泰國擴產環保瓶用聚酯產能，目前設備議價已經完成，準備進行工程發包，不過因為疫情影響，原訂明年第四季投產時程將順延。

此外，新纖也發展 3D 列印應用，不僅生產出防護面罩，更成為抗疫國家隊一員，供應防霧型防護面罩，羅時銓分析，3D 列印不僅能提高材料韌性，讓線材不易脆斷，也能維持細節品質，且應用廣泛，可以做成相關的遮光罩使用。